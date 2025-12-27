Ciclocross sulle sponde del Tevere: a Todi si corre l’ultima prova dell’Adriatico Cross Tour il 28 dicembre

L’inverno del ciclocross è denso di appuntamenti di prestigio anche in questi ultimi giorni dell’anno solare 2025, in vista dei Campionati Italiani di San Fior n Veneto e Brugherio in Lombardia nella prima decade di gennaio 2026. In questo contesto, l’Umbria propone per domenica 28 dicembre l’esordio del Trofeo Todi Cross, in programma nella frazione tuderte di Ponterio.

Il Trofeo Todi Cross nasce dall’iniziativa e dal supporto del sodalizio Fortebraccio da Montone, insieme al determinante apporto della famiglia Longari, che ha facilitato la realizzazione dell’evento.

A loro si affiancano altre realtà del territorio umbro: l’UC Città di Castello, la Cicloturistica Massa Martana e il Bikeland Team Bike 2003, con il patrocinio del Comune di Todi e la collaborazione del Comitato Regionale FCI Umbria.

La manifestazione promette spettacolo nella suggestiva cornice del parco Ponte Bailey, grazie anche alla presenza di numerosi atleti provenienti dal Centro Italia e dalle regioni vicine, attirati dall’appuntamento che segna l’epilogo dell’Adriatico Cross Tour con premiazione finale per agonisti e amatori.

L’Adriatico Cross Tour, articolato in nove prove, è un circuito che ha coinvolto anche le regioni Marche, Abruzzo, Emilia-Romagna e, ovviamente, Umbria. L’obiettivo è mettere in vetrina atleti e società di queste regioni che svolgono attività ciclistica invernale, competendo per accumulare punteggi nelle classifiche individuali di categoria e in quelle a squadre.

Il tracciato di circa 2,5 chilometri presenta caratteristiche tecniche e impegnative con tratti distintivi come le scalinate naturali lungo l’argine del Tevere. La conformazione del terreno ha richiesto un lavoro di preparazione significativo, portato avanti anche con l’ausilio del Comune. Sebbene una porzione nel parco risulti più scorrevole, il fondo garantisce parecchia tenuta anche in condizioni di pioggia dove lo sterrato potrebbe diventare insidioso in misura maggiore.

Il clichè della manifestazione prevede il ritrovo e la verifica iscrizioni alle 7:30 presso il Centro Commerciale Il Ponte e tre fasce di partenza: alle 9:30 per le categorie amatoriali sopra i 40 anni, juniores uomini, donne agoniste e master (durata 40 minuti), per poi proseguire alle 10:30 con gli amatori di prima fascia under 40, élite e under 23 (tempo gara 60 minuti). Dalle 11:40 spazio alle categorie giovanili allievi, esordienti e G6 per 30 minuti di tempo gara.

Un programma orario più snello consentirà non solo le premiazioni giornaliere dell’ultima prova, ma anche quelle finali del circuito. Saliranno sul podio i primi tre di ogni categoria G6 (uomini e donne), i primi tre dell’open (uomini e donne, con premiazioni in denaro fino al decimo classificato), i primi tre di tutte le categorie amatoriali e le prime tre società per partecipazione.