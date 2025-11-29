Domenica i Block Devils sono attesi da un altro match casalingo

Domenica alle 18,00 i Block Devils sono attesi da un altro match casalingo: dopo l’anticipo della prima giornata del girone di ritorno, che si è giocata con Monza mercoledì sera, per permettere la partecipazione dei bianconeri all’imminente Mondiale per Club, domenica si torna al girone di andata, con l’ottava di regular season. A Perugia arriva Cisterna Volley, squadra che staziona attualmente al decimo posto in classifica, a 6 punti, dopo 3 vittorie e 4 sconfitte in 7 partite giocate.

La formazione pontina arriverà alla corte dei Block Devils reduce dalla netta sconfitta interna, incassata nell’anticipo di sabato sera, per mano di Milano, pronta al riscatto e a giocarsela a viso aperto, come prevede Federico Crosato, che nel pomeriggio di oggi ha incontrato la stampa per la consueta conferenza settimanale pre-gara: «Sicuramente non dovremo sottovalutare gli avversari: Cisterna è una squadra giovane, ed è una squadra che arriverà qui senza paura, battendo al massimo e cercando di metterci in difficoltà in battuta e quindi sicuramente noi dovremo fare il nostro gioco e tenere l’asticella alta per tutta la durata della partita».

Il centrale bianconero, alla sua prima stagione alla Sir Susa Scai Perugia, dopo quattro stagioni consecutive giocate tutte a Padova, raggiungerà domenica, insieme al libero Marco Gaggini, il record personale della gara n° 100 in regular season e, tra le file di Cisterna, ritroverà due un ex compagni, primo tra tutti il centrale olandese Fabian Plak, con cui ha giocato due stagioni a Padova e il giovane opposto Tommaso Guzzo, anche lui proveniente dalle file del club veneto, in cui ha militato dagli esordi in Superlega per quattro stagioni consecutive.

Crosato mette in evidenza il livello fisico del comparto dei centrali, a cominciare da Mazzone: «A livello di centrali loro possono contare su Fabio Mazzone che è un giocatore di grandissima esperienza, con una grande dote anche a muro, essendo un giocatore fisicamente piazzato, poi c’è un altro mio ex compagno di reparto che conosco molto bene, Fabian Plak, che sicuramente è un ragazzo molto talentuoso, molto forte e sicuramente in attacco è un bell’elemento».

A livello di approccio al match di domenica, il centrale bianconero non ha dubbi su quale sarà il modo in cui scendere in campo: «Sicuramente aggressivo. E poi dobbiamo continuare a lavorare sulle nostre cose, perché la strada è giusta, ci sono stati alcuni cambiamenti a livello tecnico-tattico che forse sono la cosa più difficile da mettere in atto, però restare lì e continuare su questa strada è la cosa più importante. È un cambiamento anche mentale quello che stiamo portando avanti. Io personalmente sono arrivato qua in una squadra di prim’ordine e vedere mettere in discussione alcuni aspetti, sicuramente mi ha impressionato. Gli aspetti tecnici sono degli aspetti che, nonostante siano ben consolidati, sono messi in discussione per arrivare ad un livello sempre più alto, quindi questa cosa mi ha molto impressionato perché comunque mettersi in discussione essendo la più forte squadra d’Europa è un qualcosa di valore, sempre alla ricerca di un miglioramento e di una crescita».

Domani mattina i Block Devils saranno impegnati, dopo il controllo con la nutrizionista, in una seduta preventiva in palestra. Nel pomeriggio invece, coach Lorenzetti insieme al suo vice Massimiliano Giaccardi, guideranno l’allenamento tecnico-tattico sul taraflex in vista del match di domenica.