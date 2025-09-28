Solo due giorni di attesa e martedì prossimo, 30 settembre, saranno selezionati i venti abbonati che avranno il privilegio di viaggiare con la squadra in due degli appuntamenti internazionali della stagione stellare che i Block Devils si apprestano a vivere! Si comincia dalla Supercoppa italiana, che quest’anno conquista la ribalta internazionale con la Final Four che andrà in scena in Arabia Saudita, a Dammam. La Sir Susa Scai Perugia si contenderà il primo trofeo della stagione con Trento, Civitanova e Verona.

I ragazzi del Presidente Sirci scenderanno in campo nella prima delle due semifinali di venerdì 7 novembre contro l’Itas Trentino, mentre nella seconda semifinale si affronteranno Lube e Rana Verona. Saranno dieci gli abbonati che potranno viaggiare al seguito della squadra e vivere da protagonisti questo grande appuntamento!

Altri dieci abbonati saranno estratti per viaggiare con il team bianconero in occasione del Mondiale per Club, che dopo l’edizione del 2022 torna a disputarsi in Brasile, questa volta a Belém, dal 16 al 21 dicembre. Sarà la terza volta che i Block Devils prenderanno parte a questa competizione intercontinentale a cui hanno partecipato due volte, vincendole entrambe: l’edizione 2022 svoltasi a Betim, e l’edizione dell’anno successivo, che si è tenuta a Bangalore, in India.

Anche in questo caso la presenza di dieci abbonati al seguito sarà un valore aggiunto per i ragazzi, che potranno contare sul calore dei propri tifosi!

L’appuntamento clou del contest è fissato per martedì 30 settembre, al palazzetto di Perugia, al termine dell’allenamento pomeridiano dei Block Devils (intorno alle 18:30).

Il Presidente Gino Sirci sarà presente insieme agli stessi giocatori che saranno chiamati a selezionare e annunciare i 20 abbonati!

Giannelli e Russo Mondiali! Bronzo per Kamil Semeniuk

Due Block Devils sul tetto del mondo!!!

Il capitano della Sir Susa Scai Perugia Simone Giannelli ha alzato il trofeo del campionato del Mondo di pallavolo maschile che si è appena concluso nelle Filippine con la splendida vittoria dell’Italia che si è imposta 3-1 sulla Bulgaria. 4 i punti diretti (2 attacchi e due muri) messi a segno dal regista bianconero nel match che è valso il titolo; con lui in campo l’altro alfiere di casa Sir, Roberto Russo. Anche lui ha messo a referto 4 punti di cui due in attacco e due a muro.

Bronzo mondiale per lo schiacciatore di Perugia Kamil Semeniuk, che con la sua nazionale polacca ha battuto la Repubblica Ceca 3-1 chiudendo il match con 6 punti, di cui 3 attacchi vincenti, due muri e un ace.

Domani è atteso a Perugia il rientro dello schiacciatore Yuki Ishikawa e del centrale Agustin Loser.