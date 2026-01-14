Foligno si prepara ad accendere i motori del 5° Rally Città di Foligno, in programma il 7 e 8 marzo, appuntamento che anche quest’anno si conferma di valore: la gara umbra aprirà ufficialmente il Campionato Italiano Rally Terra 2026. Sarà il primo appuntamento dei sei in calendario, un lungo viaggio nello “stivale da rally” che si chiuderà a Montalcino nel mese di novembre, passando dalla Val d’Orcia (Siena), dalle Marche, da San Marino e facendo tappa anche in Sardegna, nel sassarese.

L’edizione duemilaventisei, ancora con l’organizzazione di PRS Group, segna un’importante evoluzione del proprio format, con una scelta strategica chiara: l’intero evento si svolgerà esclusivamente nel Comune di Foligno, proponendo un percorso estremamente compatto ed intenso, pensato per esaltare lo spettacolo e ottimizzare logistica e fruibilità.

Il tracciato prevede 240 chilometri complessivi, di cui 94 cronometrati suddivisi in 8 prove speciali.

Particolare cura è stata dedicata alla progettazione delle prove speciali, a ulteriore conferma di PRS Group come punto di riferimento assoluto nell’organizzazione delle competizioni su strada bianca:

due prove speciali su tre sono completamente inedite, caratterizzate da un fondo particolarmente apprezzabile dal punto di vista tecnico e spettacolare, in grado di valorizzare le doti dei piloti e di offrire un rally moderno, selettivo e avvincente.

Il format di gara si articolerà su tre giornate:

Venerdì 6 marzo: ricognizioni del percorso e verifiche sportive

Sabato 7 marzo: verifiche tecniche, qualifying stage/shakedown e cerimonia di partenza ufficiale alle ore 19.00 da Piazza della Repubblica.

Domenica 8 marzo: gara con uscita dal riordino notturno alle ore 8.00 e arrivo finale previsto alle ore 16.30, sempre in Piazza della Repubblica.

Oltre al valore sportivo, il Rally Città di Foligno rappresenta un’importante vetrina di immagine per il territorio, grazie alla visibilità nazionale garantita dal Campionato Italiano Rally Terra e alla presenza di team, addetti ai lavori, appassionati e media. Un evento capace di generare un significativo indotto turistico e ricettivo, con benefici diretti per strutture alberghiere, ristorazione e attività commerciali, oltre a promuovere la Città della celebre Giostra della Quintana e il suo comprensorio come destinazione dinamica e attrattiva anche fuori dalla stagione turistica tradizionale.

Il 5° Rally Città di Foligno si conferma così non solo come evento sportivo di alto livello, ma come strumento di valorizzazione del territorio, capace di coniugare passione, spettacolo e sviluppo economico locale.

CALENDARIO CAMPIONATO ITALIANO RALLY TERRA 2026

7-8/marzo Rally Città di Foligno (PG)

10-12/aprile Rally della Val d’Orcia (SI)

22-24/maggio Rally Adriatico (MC)

19-21/giugno San Marino Rally (RSM)

31 ottobre/01 novembre Rally dei Nuraghi e del Vermentino (SS)

28-29/novembre Rally del Brunello (SI)