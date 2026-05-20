Giovanili: traguardo storico per la Sir Mericat Perugia:  

“Lo sport regala qualcosa che non si compra: è l’eternità!”. E Perugia ha compiuto l’impresa, la Sir, nella sua duplice veste, protagonista nel campionato italiano in maglia Sir Susa Scai Perugia e nello scenario europeo e mondiale targata Sir Sicoma Monini Perugia, ha scritto un’altra pagina storica, continuando a superare se stessa. Lo ha fatto ancora una volta, regalando un sogno, un sogno che è stato celebrato insieme a tutti coloro che lo hanno reso possibile!

Una “foresta di Coppe” è stato lo scenario di una serata di festa in cui il club del Presidente Gino Sirci ha celebrato un’altra stagione che rimarrà negli annali della pallavolo mondiale!

«Stasera dobbiamo attestare una cosa: che questi ragazzi hanno fatto qualcosa di grande, di immenso! Nella stessa stagione vincere Campionato del Mondo per Club, Supercoppa, Scudetto e la seconda Champions League consecutiva è un’impresa storica!».

Con queste parole il patron bianconero ha accolto i suoi ospiti, la grande famiglia della Sir che ha reso possibile raggiungere, tutti insieme, un successo straripante, dilagante, attestato da ben quattro trofei conquistati in una sola stagione! Traguardi che fanno parlare di Perugia nel mondo, risultati raggiunti con impegno e dedizione in un percorso, quello del club bianconero, che è stato un’ascesa costante e inarrestabile, come ha sottolineato il Direttore Sportivo, Goran Vujevic:

«Non è affatto scontato che si potesse arrivare a giocare con questa superiorità e la supremazia che abbiamo dimostrato in campo. Orgogliosi di aver realizzato traguardi che qualche anno fa guardavamo solo da lontano».

Il General Manager, Bino Rizzuto attribuisce alla forza del gruppo, il valore aggiunto che ha reso possibile raggiungere una stagione da sogno: «credo che i festeggiamenti di questo gruppo non siano soltanto le vittorie; è un gruppo che è stato unito e compatto nelle gioie, ma anche nelle difficoltà».

Davide Candellaro, al suo primo anno da team manager dopo aver chiuso la sua carriera da giocatore lo scorso anno, proprio a Perugia, ha reso la fotografia perfetta della serata soffermandosi sulle intensità emotiva che l’ha caratterizzata: «a me non era mai successo di vedere le lacrime ad una cena di fine anno».

Alla guida del gruppo di atleti, il condottiero Angelo Lorenzetti, che a Perugia, in soli tre anni, ha traghettato i Block Devils alla conquista di ben 10 trofei, 2 Scudetti, 3 Supercoppe, 1 Coppa Italia, 2 Mondiali per Club e 2 Champions League. Il coach ha ringraziato l’intera società, lo staff tecnico e i suoi ragazzi, ribadendo l’importanza del “cerchio”, diventato tratto distintivo del suo metodo di lavoro: quel cerchio che rende forti, che unisce, che sorregge l’un l’altro nei momenti di difficoltà. Quel girotondo che richiama la purezza del gioco dei bambini, un girotondo che non lascia passare le avversità del mondo esterno.

La commozione dei giocatori: un’annata… da film!

Orgoglio e gratitudine hanno accompagnato le parole di tutti i Block Devils che, uno per uno, hanno preso la parola nel corso della serata, guidati dal “conduttore d’eccezione”, Massimo Colaci, che chiude la sua carriera da giocatore come non avrebbe mai sognato! «Non avrei mai immaginato di chiudere così. Se avessimo dovuto scrivere un film, non avremmo mai nemmeno potuto osare di scrivere un copione migliore di questo!».

Tra applausi, ringraziamenti, sorrisi, ma anche commozione, si sono susseguiti tutti gli interventi, chiusi dal Capitano, Simone Giannelli, che archivia la sua quinta stagione consecutiva a Perugia dopo aver alzato al cielo quest’anno altri 4 trofei, conquistati con l’impegno, ma anche con la capacità di fronteggiare le difficoltà: «quando si alzano i trofei è bello per tutti, ma noi sappiamo le difficoltà che ci sono state. Un ringraziamento a tutti i ragazzi, da quelli che restano a quelli che andranno via».

Questi ragazzi lasciano un’eredità importante alla società, alla città di Perugia, all’intera regione Umbria e all’intero mondo della pallavolo. Ma un grande club come quello del Presidente Gino Sirci ha un’anima ambiziosa… perché la pancia non è mai sazia e la mente viaggia sempre avanti, senza fermarsi. Per questo, la parola chiave che ha accompagnato e concluso la serata, è stata una: “Ricominciamo”!

Giovanili: traguardo storico per la Sir Mericat Perugia:

Il club del Presidente Gino Sirci è inarrestabile e continua a mietere successi anche nel settore giovanile che ha raggiunto un traguardo storico nelle Finali Nazionali Under 17!

Al termine del girone B delle Finali nazionali di categoria, che si stanno svolgendo a Caorle, la Sir Mercat Perugia, avendo portato a casa tre vittorie su tre (rispettivamente la prima gara 3-0 con Modica, 3-1 con Verona e 3-0 con Lagonegro), si aggiudica l’accesso alla seconda fase del torneo entrando di diritto tra le prime 16 formazioni d’Italia!

Prima volta in assoluto per l’Umbria per la categoria U17 da quando la formula delle Finali nazionali ha assunto questo modulo.

I ragazzi guidati dai coach Andrea Piacentini e Luca Palazzetti inizieranno già da domani le partite, in un nuovo girone composto da Padova, Lube Civitanova e Catania.

Il roster:

Alessandro Cassieri (K), Mario Perticoni, Davide Canalicchio, Lorenzo Buompadre, Alessandro Sirci, Tommaso Gallinella, Jacopo Bertoia, Riccardo Fioroni, Romolo Biasini, Giorgio Tamagnini, Federico Vertecchi, Matteo Mecarelli, Matteo Maranini, Milos Grbic.

All: Andrea Piacentini – Luca Palazzetti

Dir: Filippo Bacchi