Il Rugby Perugia nella tana di Olbia per riprendersi il secondo posto

Il Rugby Perugia punta sulla trasferta di Olbia per riprendersi il secondo posto e dare continuità ai recenti risultati. Quella di sabato 14 marzo alle 14.30 in terra sarda, sarà la prima partita ufficiale da allenatore biancorosso per Andrè Bester, tecnico sudafricano che ha preso il posto del dimissionario Poloni. Una partita sulla carta non agevole, visto che i sardi precedono Perugia di un punto (52 V 51) e sono reduci da ben quattro vittorie consecutive.

“Ci siamo preparati al meglio – dichiara alla vigilia il capitano biancorosso Francesco Alunni Cardinali – e siamo consapevoli di poter andare a vincere questa partita. E’ chiaro che non sarà facile, perché Olbia è un avversario tosto che gioca molto bene. Già all’andata ci hanno messo in difficoltà. Abbiamo approfittato della sosta per allenarci su tutti i fondamentali, anche grazie alla preziosa collaborazione con il Rugby Città di Castello, che ringrazio per la consueta disponibilità. Il cambio dell’allenatore e l’arrivo di Ghilardi hanno rappresentato un ulteriore stimolo per affrontare al meglio questo periodo e come detto, prepararci per una delle partite più importanti della stagione”.

La gara tra Olbia e Perugia, inizialmente programmata per domenica 15 marzo come tutte le altre gare del girone 4 di serie B, è stata anticipata a sabato 14 per consentire alla squadra ospite di gestire meglio la lunga trasferta in Sardegna.