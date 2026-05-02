Il Rugby Perugia si gioca i playoff sul campo dei Cavalieri Prato

A distanza di oltre venti giorni dall’ultima partita vittoriosa contro Siena, il Rugby Perugia è pronto ad affrontare l’ultima gara della regular season. In casa dei Cavalieri Prato (domenica 3 maggio ore 15.30) i biancorossi si giocano l’accesso ai playoff promozione. Serve una vittoria piena per evitare il ritorno di Olbia che insegue ad un punto e Gubbio, distante di due.

“Ci aspetta una partita difficile – avverte alla vigilia il coach Alfredo De Angelis – contro un avversario di tutto rispetto, che ha dei giovani di qualità. Ci arriviamo con qualche difficoltà, non tutti i giocatori sono nelle migliori condizioni di forma. La classica gara di fine stagione, che non possiamo assolutamente sbagliare. Dobbiamo fare bottino pieno”.

Con cinque punti il Rugby Perugia si assicurerà l’accesso agli spareggi promozione in programma il 24 e 31 maggio. La formula prevede che ad affrontarsi saranno le cinque squadre arrivate seconde nei rispettivi gironi, più la miglior terza. Tre finali, dove usciranno le tre squadre che andranno in serie A, insieme alle cinque primatiste.

Perugia può anche non vincere da cinque, a patto che Olbia faccia altrettanto o perda con Alto Lazio e lo stesso dovrà fare il Rugby Gubbio di scena a Siena. Cavalieri Union Prato – Rugby Perugia sarà diretta da Matteo Barra di Mantova.