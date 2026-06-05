Internazionali di Tennis Città di Perugia: semifinale per Timofey Skatov

L’uomo del match da record è ancora in piedi. Dopo la maratona di mercoledì dove ha sconfitto Chun-Hsin Tseng nella partita più lunga della storia dell’ATP Challenger Tour (4 ore e 27 minuti) Timofey Skatov ha ottenuto l’accesso per la semifinale degli Internazionali di Tennis Città di Perugia | G.I.Ma. Tennis Cup. Sul Campo Centrale del Tennis Club Perugia, il kazako ha sconfitto con un doppio 6-4 Marco Cecchinato, dimostrando una sapiente gestione delle energie fisiche dopo gli sforzi già compiuti nel Challenger 125 umbro organizzato da MEF Tennis Events. Per un posto in finale Skatov affronterà la quarta testa di serie Henrique Rocha, il quale ha sconfitto Remy Bertola per 6-2 4-6 6-2. Stasera, non prima delle 20.30, il derby azzurro tra il campione in carica e testa di serie numero 6 Andrea Pellegrino e Pierluigi Basile.

Skatov elimina Cecchinato – Le 4 ore e 27 minuti di partita risalenti alla giornata di mercoledì rendevano Timofey Skatov sfavorito alla vigilia del quarto di finale perugino contro Marco Cecchinato. Il kazako aveva però promesso di dare il meglio per recuperare, e alla fine è riuscito ad avere ragione dell’ex numero 16 ATP per 6-4 6-4 così da ottenere un posto in semifinale. “Naturalmente nella giornata di ieri mi sono sentito abbastanza prosciugato, ci ho messo un po’ per recuperare le energie ma sono arrivato a questo match in condizioni sufficienti – ha spiegato il numero 189 del mondo –. Marco mi ha fatto correre molto, specie all’inizio della partita. Man mano che i game passavano ho capito che ero in buona forma e ho deciso di giocarmela al massimo delle mie forze”.

Dopo la vittoria del terzo Challenger nella carriera nell’agosto del 2025 a Todi, la connessione tra Skatov e il territorio umbro si conferma ancora un fattore determinante: “Effettivamente mi trovo bene in Umbria e sulla terra rossa. Più in generale, amo proprio giocare in Italia per l’ambiente e per le condizioni, per cui sono davvero contento di poter essere in fondo a un altro torneo”.

Con un’altra vittoria a Perugia, Skatov si avvicinerebbe ancora alla Top 150, una zona di classifica che comincia a essere utile per poter tornare a disputare le qualificazioni dei tornei Slam: “Devo dare una risposta alla Sinner. Nel tennis ci sono settimane buone e meno buone, va accettato. Quello che sto cercando di fare di diverso è di godermi un po’ di più le partite, di avere un atteggiamento positivo. Qualcuno avrà notato che ogni tanto batto anche da sotto, è un colpo che mi diverte e l’ho aggiunto al repertorio. Nell’ultimo periodo sto vivendo il Tour con questa leggerezza”.

Aperta della biglietteria sul sito ufficiale – È possibile acquistare biglietti ed abbonamenti a prezzo ridotto sul sito ufficiale, www. internazionaliperugia.it. Sul sito, nella sezione ‘come arrivare’, sono disponibili tutte le informazioni per i parcheggi. Per le richieste di accredito stampa è possibile inviare una e-mail a credentials@meftennisevents. com

Risultati di venerdì 5 giugno

Quarti di finale

Timofey Skatov b. Marco Cecchinato 6-4 6-4

Henrique Rocha (4) b. Remy Bertola 6-2 4-6 6-2