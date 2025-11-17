La Fiamma Olimpica attraverserà l’Umbria dall’8 al 10 dicembre: toccherà 13 Comuni e 1 sito Unesco

Dall’8 al 10 dicembre 2025, la Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026 attraverserà l’Umbria per un totale di 13 comuni e 1 sito UNESCO coinvolti.

Ad annunciarlo è la Fondazione Milano Cortina 2026, che ha presentato l’itinerario del Viaggio della Fiamma Olimpica. Un percorso straordinario attraverserà l’intero Paese, esalterà lo spirito italiano e unirà con il passaggio di ogni singolo tedoforo il territorio e le comunità locali, in un momento di grande celebrazione nazionale.

La Fiamma Olimpica verrà accompagnata da due partner d’eccezione: Coca-Cola ed Eni sono, infatti, i Presenting Partner del Viaggio della Fiamma Olimpica che supporteranno questo straordinario momento che segna l’ultimo tratto di strada prima dell’inizio dei Giochi di Milano Cortina 2026. L’intero Viaggio della Fiamma Olimpica sarà arricchito proprio dalle attivazioni e dagli eventi speciali di Coca-Cola ed Eni, che renderanno ogni tappa ancora più coinvolgente e memorabile, trasmettendo energia, emozione e partecipazione lungo tutto il percorso.

Nel dettaglio, la Fiamma Olimpica, dopo aver attraversato il Lazio, farà il proprio ingresso in Umbria lunedì 8 dicembre 2025, illuminando prima il Duomo di Orvieto e poi Narni per concludere la tappa in Piazza Tacito a Terni.

Il giorno successivo, martedì 9 dicembre 2025, da Terni la Fiamma Olimpica si avventurerà verso Todi, Spoleto e Foligno. Attraverserà i vicoli fioriti dell’incantevole Spello e la spirituale Assisi (sito UNESCO), toccando anche Trevi e Castiglione del Lago, sulle sponde del Lago Trasimeno, per poi fermarsi in Piazza IV Novembre a Perugia, vivace città universitaria e capoluogo del polmone verde d’Italia.

Mercoledì 10 dicembre 2025 i tedofori partiranno da Perugia e porteranno la Fiamma Olimpica nel borgo medievale di Gubbio e a Città di Castello, prima di proseguire il proprio percorso in Toscana.

Ogni giornata di staffetta si concluderà con l’accensione del braciere, un momento di festa e di partecipazione che segnerà il culmine delle attività nel luogo della city celebration. In occasione dell’arrivo della Fiamma, le città umbre coinvolte ospiteranno spettacoli musicali, esperienze e performance artistiche con la partecipazione delle comunità locali.

Ad accompagnare la Fiamma Olimpica in Umbria ci sarà la content creator Jessica Mammoli, che racconterà le bellezze della sua amata regione attraverso i propri profili social e parteciperà alla city celebration di Perugia sul palco di Piazza IV Novembre il 9 dicembre 2025.

La Fiamma è un simbolo di unità e pace; porta con sé un messaggio universale che trascende confini e differenze, invitando ogni persona a partecipare a un evento di assoluta rilevanza globale. Il suo passaggio rappresenta, infatti, i valori fondamentali del Movimento Olimpico, incarnando i sentimenti di Amicizia, Pace, Speranza e Spirito di Squadra.

Viaggio della Fiamma Olimpica

63 giorni di viaggio, 60 tappe in Italia e 12mila chilometri da percorrere toccando tutte le 110 province della penisola. Il Viaggio inizierà il 26 novembre 2025 a Olimpia, con l’accensione del sacro fuoco che arriverà poi in Italia, a Roma, il 4 dicembre da dove, due giorni dopo, inizierà il suo percorso. Sarà a Napoli a Natale e festeggerà il nuovo anno a Bari; il 26 gennaio tornerà invece, dopo 70 anni esatti dalla Cerimonia d’Apertura dei Giochi, a Cortina d’Ampezzo e concluderà il suo tragitto a Milano facendo il suo ingresso allo Stadio di San Siro, la sera di venerdì 6 febbraio 2026.

Il percorso è pensato anche per rendere omaggio al grande patrimonio storico culturale del nostro Paese che vanta il maggior numero di siti UNESCO al mondo: la Fiamma illuminerà molti dei 60 luoghi iscritti nella lista dei patrimoni dell’umanità.

La Fiamma Olimpica verrà accompagnata da due partner d’eccezione: Coca-Cola, Worldwide Partner del Movimento Olimpico e Paralimpico Internazionale, e Eni, Premium Partner dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026, hanno infatti sposato i valori che essa rappresenta, scegliendo di correre al suo fianco, testimoniandone e amplificandone la forza narrativa.