Narni, podistica: domenica si corre la settima edizione del trofeo Gole del Nera
Si corre domenica prossima 13 settembre a Narni la settima edizione del Trofeo Gole del Nera di podismo organizzata dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Atletica Avis Narni in collaborazione con il Comune. La corsa ripropone l’ormai tradizionale e affascinate percorso di 12 chilometri all’interno delle Gole del Nera che richiama sportivi da tutta l’Umbria e l’alto Lazio.
Il via alle 9.30 (raduno ore 8.00) dall’impianto di atletica “F.Bertolini” di Narni Scalo da dove i concorrenti partiranno alla volta dell’antico Ponte d’Augusto e fino dentro il Parco delle Gole costeggiando il fiume Nera e arrivando all’antico porto fluviale di Stifone risalente all’epoca romana.
In programma anche una non competitiva di 7 chilometri riservata a chi non vuole cimentarsi con l’agonismo. La gara sarà preceduta il giorno prima dalla prima edizione del Trekking di San Cassiano, un percorso non competitivo sulla distanza di 10 km che partirà dal parcheggio dell’Abbazia di San Cassiano alle 16.00 (raduno ore 15.00) snodandosi lungo la pista ciclopedonale delle Gole del Nera, arrivando fino a Stifone, all’Eremo di San Giovanni e poi all’Abbazia di San Cassiano.