Oro al Trofeo Città di Camerano e primo posto all’Open Lombardia per la Polisportiva Ternana Judo

Weekend lungo e ricco di appuntamenti per la sezione Judo della Polisportiva Ternana, impegnata su tre fronti tra competizioni agonistiche, attività pre-agonistiche e formazione tecnica.

Sabato 6 dicembre i judoka ternani sono saliti sul tatami del Pala Prometeo di Ancona per il 3º Trofeo Città di Camerano, gareggiando nelle categorie under18, 15 e 13.

Tra le 56 società partecipanti, la Polisportiva Ternana ha conquistato un oro, due argenti, tre bronzi, quattro quinti posti e due settimi, risultati che valgono l’ottavo posto nella classifica a punti generale.

Domenica, a Gorle in provincia di Bergamo, tre cinture nere hanno preso parte all’Open Lombardia. Da evidenziare il primo posto di Anastasia Pastorino, in gara nella categoria di peso superiore rispetto alla sua abituale.

Quasi in contemporanea, a Massa Martana, sono scesi in gara i pre-agonisti per il Trofeo di Natale organizzato dalla 3R. I giovani samurai rossoverdi hanno mostrato impegno e voglia di crescere, molti di loro alla prima esperienza ufficiale.

I tecnici Alberto Massarelli, Anastasia Pastorino e Alessandro Cervelli hanno espresso soddisfazione per il lavoro svolto dagli atleti, sottolineando la partecipazione e l’impegno dimostrati da tutti.

Lunedì la Polisportiva ha dedicato spazio alla formazione: a Ostia ha preso avvio il corso Allenatori, con Anastasia Pastorino impegnata per una settimana al Centro Olimpico Federale. Parallelamente, al Centro Studi Arti Marziali del CUS Perugia, il tecnico Alessandro Cervelli ha partecipato alla sessione di aggiornamento per insegnanti di difesa personale MGA.

La Polisportiva Ternana continua a investire sulla crescita dei propri atleti e dei propri tecnici, con lo sguardo già rivolto alle sfide del 2026.