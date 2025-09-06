Per la prima volta in Umbria: Campionati Regionali Individuali Master di Atletica Leggera allo Stadio Santa Giuliana di Perugia

Sabato 6 e domenica 7 settembre la nostra regione ospiterà per la prima volta i Campionati Regionali Individuali Master di atletica leggera, un evento che sottolinea la crescita del movimento master e l’importanza dello sport a ogni età.

La manifestazione avrà un carattere unico: la Regione Marche, invitata all’evento, parteciperà con i propri atleti che disputeranno a Perugia i loro campionati regionali. Insieme, sportivi umbri e marchigiani si sfideranno e si confronteranno allo Stadio Santa Giuliana di Perugia, nella massima espressione di sportività e inclusione.

L’atletica master, spesso poco seguita dal grande pubblico e dagli organi di informazione, merita una maggiore attenzione: è lo sport che dimostra come la passione e la competizione non abbiano confini anagrafici. Tra i partecipanti, merita una menzione speciale l’atleta più anziano, nato nel 1945, esempio concreto di come l’attività sportiva possa accompagnare tutta la vita.

Un momento di particolare interesse sarà la divertente “staffetta Moretti” a cura dell’Athlon Bastia: quattro atlete, ciascuna proveniente da una disciplina diversa (lanci, mezzofondo, salti ed ostacoli) ma unite dallo stesso cognome, sfideranno le altre squadre in una 4×100 m all’insegna del gioco e della convivialità, con l’idea di entrare nel Guinness dei Primati per originalità.

La società organizzatrice è l’Atletica Capanne, realtà attiva e appassionata nel promuovere l’atletica leggera come strumento di benessere e inclusione sociale.

Gli orari

Sabato 6 settembre il ritrovo sarà allo stadio santa Giuliana alle 14.30 con le staffette a chiudere la giornata alle 18.45

Domenica 7 settembre si gareggerà la mattina dalle 9.30 alle 13.00

Invitiamo le redazioni sportive a seguire l’evento, con possibilità di brevi interventi e riprese in loco allo Stadio Santa Giuliana per valorizzare un appuntamento sportivo nuovo e ricco di significato.