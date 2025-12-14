Rugby Gubbio: a Civita Castellana finisce 38-28 per l’Alto Lazio

Con 3 vittorie, 1 pareggio e una sconfitta e un ottimo terzo posto in classifica, i Lupi del Rugby Gubbio cercavano il colpaccio: vincere in casa dei primi in classifica! Ma nonostante la grande prova dei giocatori eugubini che hanno giocato in attacco gran parte della partita i Lions Alto Lazio hanno messo in campo un rugby veloce, preciso, avanzante, che non lascia spazio a errori.

38-28 il risultato in favore dei laziali.

Il Rugby Gubbio parte bene con due punizioni messe a segno da Dehan Neethling, seguite da una meta di Riccardo Romagnoli Poloni.

L’Alto Lazio va a segno 3 volte, trasformando, 21-11.

Nella ripresa va in vantaggio il Gubbio grazie a una meta di Giovanni Piobbichi, ma l’Alto Lazio non perdona e segna altre due volte, 35-16.

Il Rugby Gubbio chiude ancora in attacco, grande prova fisica e di resistenza per i ragazzi di Joe McDonnell, e segna prima con Alessio Ghirelli e poi con Giovanni Di Fiore, che ruba una palla salvata dalla rimessa laterale.

38-28, con 4 mete per i lupi eugubini e una grande partita in tasca!

Per il Rugby Gubbio hanno giocato: Dehan Neethling, Giovanni Piobbichi, Fabio Minelli, Riccardo Romagnoli Poloni, Riccardo Tomassoli, Leonardo Smacchi, Gabriele Estrada, Silvano Broqua, Lorenzo Urbanelli, Marco Caroli, Anru Louis Van Rhys, Sebastiano Capannelli, Samuel Giacomini, Alessandro Fioriti, Filippo Ferranti, Luigi Pretotto, Sebastiano Pierotti, Andrea Nucciarelli, Riccardo Fioriti, Alessio Ghirelli, Francesco Lorenzi, Giovanni Di Fiore.

Insieme all’headcoach Joe McDonnell gli assistenti Agostina Vita, Paolo Menichetti, Giuliano Bossi, Roberto Rogari, Lucio Sollevanti.

Si chiude così l’anno 2025, con un bilancio più che positivo per i ragazzi di McDonnell in questa prima parte di stagione.

Il Rugby Gubbio augura a tutti gli amici, tifosi, a tutti, un buonissimo Natale e un felice anno nuovo!

Si torna in campo l’11 gennaio, a Gubbio!