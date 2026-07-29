Rugby Gubbio ripescato e va in serie A

Per la stagione 2026/27 e per la prima volta nella storia del Club, l’ASD Rugby Gubbio 1984 è stata promossa nel Campionato Maschile di Serie A! Dopo l’ottimo terzo posto conquistato la scorsa stagione nel Girone 4 del Campionato di Serie B con 68 punti (il miglior risultato di sempre!) per il Rugby Gubbio inizia una nuova, grande avventura!

La notizia è stata resa ufficiale a seguito della riunione del Consiglio Federale della Federazione Italiana Rugby, tenutasi il 27 luglio a Bologna, che ha approvato la struttura, le formule e i partecipanti dei campionati nazionali per il 2026/27.

I ragazzi di coach McDonnell dovranno fronteggiare: Rugby Perugia (ripescata), Rugby L’Aquila, Polisportiva Paganica, Unione Rugby San Benedetto, Lions Alto Lazio, Rugby Roma Olimpic, SS Lazio Rugby, US Roma Rugby, Primavera Rugby, Rugby Amatori Napoli e CUS Catania (ripescata), la trasferta più lunga per i lupi eugubini.

Si tratta di squadre di grande tradizione rugbista, che hanno scritto pagine importantissime nella storia di questo sport.

Questo significherà match di alto livello, ogni partita sarà una grande sfida, con spettacolo assicurato!

La promozione in Serie A arriva al termine di una stagione 2025/26 memorabile per il club, culminata anche con l’organizzazione del test match internazionale tra le Nazionali Under 20 di Italia e Spagna, disputato allo stadio Barbetti davanti a oltre duemila spettatori.

Le parole del Presidente Andrea Frondizi: “Siamo felicissimi, ci aspetta tanto lavoro e una grande avventura! E’ un traguardo storico per il nostro Club, che corona tanti anni di impegno e sacrifici. Sono felice! In bocca al lupo ai ragazzi, saranno loro a dover combattere in campo!”

Prima di Campionato domenica 18 ottobre 2026.

Un ringraziamento speciale a tutti gli amici e tifosi che in questi anni hanno sostenuto il Rugby Gubbio e che anche da ottobre non mancheranno di accompagnarci in questa nuova impresa.

Partecipare al Campionato di Serie A è una straordinaria opportunità di crescita, valorizzazione e sviluppo per tutto il territorio e la comunità eugubina!

Vi aspettiamo al campo!!!

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