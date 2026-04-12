Rugby Perugia a valanga su Siena (44-10)

Il Rugby Perugia riscatta la sconfitta contro Alto Lazio e torna a far sorridere i propri tifosi. Al ‘Percorso Verde’ la squadra di Bester e De Angelis ha liquidato agevolmente la pratica Siena. 44 a 10 il risultato finale, nel contesto di una partita a senso unico dove Perugia ha dimostrato maggiori qualità sul piano del gioco e del temperamento. Matteo Pettirossi tra i protagonisti in campo e nel tabellino marcatori è stato premiato come MVP da Giacomo Piro di Ice Control.

“Abbiamo giocato una buona partita – dichiara lo stesso Pettirossi – rispettando il piano di gioco e soprattutto centrato l’obiettivo dei cinque punti. La mischia e la touche restano le nostre armi migliori: anche oggi lo abbiamo dimostrato”.

A segno contro Siena anche Francesco Caruso e Livio Faina, con quest’ultimo che commenta così il netto successo che lancia Perugia verso i playoff: “Siamo partiti forte come volevamo, riuscendo subito a raggiungere l’obiettivo delle quattro mete. Poi ci siamo un po’ rilassati e subito il ritorno di Siena. La vittoria, come recita il risultato, non è mai stata in discussione”.

Soddisfatto anche il tecnico Alfredo De Angelis: “Ottima prestazione nella mischia ordinata, dove abbiamo fatto pesare la nostra attitudine. Unico neo il ritmo gara: se vogliamo giocarci chance di promozione dobbiamo alzare un po’ i giri del motore”.

Con questo successo Perugia quota 66 in classifica e mantiene un punto di distacco su Olbia che ha piegato in casa (31-26) i Lions Amaranto. Resta in scia anche Gubbio, vittorioso tra le mura amiche (26-7) contro i Cavalieri Prato. I toscani ospiteranno nell’ultimo turno in programma domenica 3 maggio proprio Perugia, mentre Olbia andrà a far visita ad Alto Lazio e Gubbio sarà di scena a Siena. Si deciderà tutto all’ultima giornata, ma Perugia con una vittoria piena può disegnarsi autonomamente il proprio destino e guadagnarsi i playoff promozione.

AL PERCORSO VERDE SPAZIO ALLA SOLIDARIETA’ – In occasione della gara interna contro Siena, il Rugby Perugia ha ospitato la fondazione ANT, che si occupa in tutta Italia dell’assistenza domiciliare gratuita ai malati oncologici. La delegazione umbra, con sede a Perugia, ha partecipato alla giornata rugbista con uno stand dedicato alla raccolta fondi, grazie all’acquisto della ‘Pasta del Cuore’.