Rugby Perugia lotta ma Alto Lazio ha la meglio

Il Rugby Perugia conosce per la prima volta in questa stagione il sapore amaro della sconfitta. Dopo sei vittorie consecutive, la squadra del duo Poloni-De Angelis è caduta sotto i colpi del Rugby Lions Alto Lazio (11-19). Uno scontro al vertice che gli ospiti hanno avuto il merito di portare a casa, mettendo in campo delle ottime trame di gioco e una fase difensiva di prim’ordine. Tutto o quasi si è svolto nel primo tempo, con Alto Lazio avanti grazie a due calci piazzati e Perugia che è rimasta in scia con un tiro da fermo di Faina. La meta di Alunni Cardinali, non trasformata, ha illuso i padroni di casa. I laziali hanno preso in mano le redini della partita e trascinati da Ferrilli e Milani hanno fatto loro l’incontro. Al di là della sconfitta, Perugia ha dimostrato di avere delle chance per restare in alto e giocarsi nelle prossime partite le chance di promozione.

“E’ una sconfitta che brucia – ammette il capitano Francesco Alunni Cardinali – ma non cambia il nostro percorso. Nello sport si vince e si perde e noi dopo sei successi consecutivi dobbiamo accogliere questo ko con serenità e tornare a lavorare con la stessa determinazione di prima. Ci sono tante partite ancora da giocare, tutto è ancora possibile, persino il primo posto”.

A Pian di Massiano, in occasione del big match del girone 4 della serie B, ha fatto registrare la sua presenza anche l’Assessore allo Sport del Comune di Perugia, Pierluigi Vossi.

“E’ stata una partita davvero bella, con un pubblico delle grandi occasioni. Peccato per la sconfitta ma ho visto una squadra, quella di Perugia, davvero viva e dotata di importanti individualità. Torneranno a vincere presto e faranno sicuramente una stagione importante”.

Vossi è stato omaggiato dal Presidente Renetti e dal Vice Bevilacqua di una divisa ufficiale del club con scritto ‘Vossi’. Man of the Match, invece, Fabrizio Ferrilli del Lions Rugby Alto Lazio premiato da Giacomo Piro di Ice Control e Alessandra Parisi MP Costruzioni Umbria.

Nel prossimo turno Perugia sarà di scena a Siena (domenica 18 gennaio).