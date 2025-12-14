Sciabola, a Terni si è conclusa la 2ª Prova Interregionale GPG

Si è conclusa oggi la 2ª Prova Interregionale GPG, con l’ultima giornata di gare interamente dedicata alla sciabola, che ha regalato nuovi podi agli atleti del Circolo Scherma Terni e ha posto il sigillo su un fine settimana di grande scherma giovanile.

Nella categoria Giovanissime arriva un importante terzo posto per Vittoria Maggiolini, classe 2014. La giovane sciabolatrice, già tra le prime cinque al termine della fase a gironi, ha affrontato con grande determinazione il tabellone ad eliminazione diretta: netto il successo negli ottavi per 10-3, seguito dalla vittoria ai quarti per 10-9 che le ha aperto le porte della semifinale. Qui si è fermata con il punteggio di 5-10, confermandosi comunque tra le atlete di riferimento della categoria.

Altro podio per i colori ternani grazie a Alberto Celi, che nella categoria Giovanissimi ha conquistato il terzo posto. Dopo aver chiuso la fase dei gironi in quarta posizione, Celi ha superato la prima diretta con un convincente 10-4, per poi imporsi 10-6 e accedere alla semifinale, dove si è fermato conquistando comunque un ottimo risultato finale. Nella stessa categoria buona prova anche per Filippo Benucci, sesto classificato dopo lo stop nei quarti di finale, al termine di una prestazione positiva.

La giornata ha visto anche la conclusione delle manifestazioni dedicate a Esordienti e Prime Lame di spada e sciabola, momento fondamentale di crescita e avvicinamento alla competizione per i più piccoli. Per la spadasono scesi in pedana Beatrice Papi, Emma Marinelli e Sabrina Sammartino, mentre per la sciabola hanno partecipato Martina Ratini, Cloe Fortanti Huari , Alessandro Benucci, Greta Spinelli, Niccolò Massi e Adele Standoli, vivendo l’emozione della gara in un contesto di grande entusiasmo.

Con l’ultima giornata si chiude così un evento di assoluto rilievo: nei tre giorni di gara sono stati ben 650 gli atleti a scendere in pedana, provenienti da tutto il Centro Italia, generando un’importante affluenza di famiglie, tecnici e appassionati. Numeri che testimoniano non solo il valore sportivo della manifestazione, ma anche il suo impatto positivo sull’economia e sulla promozione del territorio.

Un ringraziamento particolare va alla Fondazione Carit, il cui contributo si conferma fondamentale per la realizzazione di eventi di questa portata, capaci di unire sport, formazione e sviluppo locale. Un sentito grazie anche agli sponsor Macelleria Santacroce e Axa Agenzia Generale di Terni, che con il loro sostegno continuano a supportare l’attività del Circolo e la crescita dei giovani schermidori.

Il sipario cala su una 2ª Prova Interregionale GPG intensa e partecipata, che lascia in eredità risultati, esperienza e nuove motivazioni per il prosieguo della stagione agonistica.