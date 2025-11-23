Serie A1, Junior Tennis Perugia M Plus Performance sconfitto nell’andata dei playout

Nella gara di andata dei playout, lo Junior Tennis Perugia M Plus Performance viene sconfitto a domicilio dal Circolo del Tennis Palermo. Per la salvezza e per poter giocare in serie A1 anche nel 2026, adesso occorrerà una autentica impresa nel match di ritorno, in programma domenica prossima in Sicilia. Tanto amaro in bocca per i gialloblù di Tarpani e Grasselli, che non sono riusciti a contenere gli isolani, già avanti 3-1 dopo i quattro incontri di singolare. Qui, soltanto Gilberto Casucci ha portato il punto, superando in due set Francesco Mineo Mineo. Ha lottato al solito in maniera encomiabile Tomas Gerini, in precarie condizioni fisiche, superato da Luca Potenza, nr, 362 mondiale. Niente da fare per l’olandese Stijn Slump, che ha pagato dazio al cospetto del tedesco Oetzbach mentre Francesco Passaro, dopo aver vinto il primo set, non è riuscito a far valere classifica ed esperienza contro Gabriele Piraino, vittorioso in rimonta. Nei doppi, buona prestazione di Gilberto Casucci e Stijn Slump, capaci di superare Potenza e Surano; nell’ultima sfida, Passaro ed Alessandro Giannessi non sono riusciti a firmare il pareggio, con Piraino ed Oetzbach che hanno sigillato il blitz dei palermitani per il 4-2 finale.

Campionato Nazionale Affiliati serie A1 Maschile – Andata dei playout

Junior Tennis Perugia M Plus Performance – Circolo del Tennis Palermo 2-4

Singolari

Gabriele Piraino b. Francesco Passaro 46 64 75

Luca Potenza b. Tomas Gerini 63 62

Adrian Oetzbach b. Stijn Slump 75 62

Gilberto Casucci b. Francesco Mineo Mineo 64 76(1)

Doppi

Casucci Gilberto/Slump b. Surano/Potenza 62 61

Piraino/Oetzbach b. Passaro/Giannessi 76(5) 61

In squadra anche Giulio Casucci, Manuel Guerrieri, Lorenzo Moroni

Capitano Roberto Tarpani

Vice Capitano Andrea Grasselli