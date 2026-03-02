Sir Safety System, la Supercoppa è arrivata a casa

La Supercoppa, alzata al cielo ieri sera dai Block Devils, è arrivata questa mattina a prendersi il suo posto d’onore nel quartier generale della Sir Safety System, a Santa Maria degli Angeli. Qui dove ci sono tutti i trofei conquistati dal club del presidente Gino Sirci, un sodalizio sportivo che ieri sera, al PalaTrieste, ha scritto un’altra pagina della sua storia consacrandosi nell’élite del volley.

Questa Supercoppa è in trofeo dei record per la Sir Susa Scai Perugia. Record su più fronti: a cominciare dal numero di volte che è stata conquistata, ben sette. Con questo traguardo il club bianconero ha raggiunto Treviso, che fino a ieri era al comando dell’Albo d’oro con 7 successi tra le stagioni 1998/99 e 2007/08.

Ma la Sir Susa Scai Perugia conquista altri primati che la fanno entrare nella storia di questo trofeo: quella vinta ieri sera è stata infatti la quarta consecutiva per il club bianconero, che si afferma come la prima squadra capace di vincere la Del Monte® Supercoppa per quattro stagioni consecutive, scavalcando la stessa Treviso che ne aveva vinte tre di fila.

Il Presidente Gino Sirci sa di avere scritto un’altra pagina di storia, non solo del suo club, ma anche nel mondo della pallavolo: «E’ il diciassettesimo trofeo che abbiamo incamerato da quando siamo in A1, ma non ci basta! Questa è arrivata e la desideravamo molto perché volevamo cancellare la sconfitta contro Verona a Bologna. Però oggi abbiamo voluto questa vittoria, con tutta la forza, con tutta la pazienza, e il nostro muro-difesa è quello che ha risolto perché abbiamo vinto con le rigiocate e con i “filtri” che abbiamo fatto. Un grande lavoro del Mister e della squadra che ha saputo interpretare bene quelli che erano gli insegnamenti del coach. in questo momento è bellissimo rappresentare Perugia!».

E a proposito di coach Lorenzetti, con la vittoria di ieri sera a Trieste, anche il tecnico bianconero segna un record nella storia di questo trofeo: con 6 Supercoppe vinte è il primo allenatore della storia del volley ad aver conquistato il titolo sei volte, superando il compianto Daniele Bagnoli, uno degli allenatori più vincenti della storia della pallavolo, che l’ha vinta cinque volte.

Delle sei Supercoppe vinte da coach Lorenzetti, le ultime tre sono state conquistate, in maniera consecutiva, con Perugia, club in cui è approdato nella stagione 2023-2024: «E’ una bellezza! Soprattutto una bellezza per una società che ha vinto tanto in questi anni e continua ad essere felice quando vince! Non accade sempre così! Lo spicchio bianco era nettamente il più numeroso di tutti e nettamente noi eravamo quelli che arrivavano da più lontano di tutti. Questo qui, come sempre dico anche ai ragazzi, è un valore enorme a cui noi siamo contenti di regalare qualche soddisfazione e che spero nel tempo Perugia sappia coltivare e mantenere!»

Lo spettacolo sugli spalti è stato sublimato dallo spettacolo in campo, con una finale, quella della Sir Susa Scai Perugia con la Rana Verona, che ha regalato una gara intensa, degna di una finale, combattuta per larghi tratti punto a punto e con numerosi long rally che hanno messo in evidenza l’alto valore tecnico delle due formazioni, che erano al loro quarto incrocio stagionale, dopo andata e ritorno in regular season e dopo la semifinale di Coppa Italia. Due squadre che si sono confermate grandi protagoniste di questo campionato, che proprio da questo fine settimana, archiviata la Final Four di Supercoppa, entrerà nei Play off, con l’anticipo di gara 1 dei Quarti, in cui sarà impegnata proprio la Sir Susa Scai Perugia, che riceverà in casa la Vero Volley Monza.

«Grazie, un grazie anche per i ragazzi di Verona. Penso di sì, che sia stato un bello spettacolo! – risponde il coach bianconero – tecnicamente tutte e due le squadre non è che sono state discontinue, però continue costantemente non lo sono state; le scusanti ce le abbiamo sia noi che loro, però è stata bella, tecnicamente noi l’abbiamo impostata sul nostro ritmo. Solo nel primo set c’è un piccolo rammarico perché nel primo parziale, oltre allo show dei battitori loro che sapevamo che potevano farlo, noi ci siamo disuniti nello stile della battuta e questo ci ha un po’ disunito all’inizio del secondo set, poi piano piano ci siamo ripresi».

Ripresi fino a imporre con tenacia il proprio gioco, tenersi a contatto nei momenti in cui gli scaligeri hanno tentato l’allungo, per poi amministrare il vantaggio e conquistare, con merito la sesta Supercoppa del club.

Si chiude così un week end denso di emozioni, ricordi che rimarranno per sempre e soprattutto si chiude con la conferma che la Sir Susa Scai Perugia è grande!

Rappresentare Perugia, capoluogo di una piccola regione come l’Umbria, e rappresentarla a suon di vittorie e successi, sta diventando il tratto distintivo di questo club, che cresce di stagione in stagione. E sono sempre più numerosi gli attestati di stima per la Sir Susa Scai Perugia, come ha raccontato con orgoglio lo stesso Presidente Sirci: «In questo angolo d’Italia, la nostra squadra e il nostro pubblico, che riempie il palazzetto con le sue maglie e il suo calore, fa vedere che esiste una bella città nel centro Italia che è molto forte nel volley e che dà spettacolo! Il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga mi ha fatto i complimenti perché sa la mia storia, sa quello che abbiamo vissuto per portare Perugia a questo livello ed è bello far sapere agli altri e far vedere quello che Perugia sta facendo, nello sport come il volley».