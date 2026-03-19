Sir Susa Scai Perugia: il punto con il capitano bianconero, Simone Giannelli

La Sir Susa Scai Perugia ha conquistato il passaggio del turno in Semifinale Scudetto, chiudendo in tre gare la serie dei Quarti con Monza. Ieri sera, in casa, i Block Devils hanno regolato i conti con la squadra brianzola con un netto 3-0; un risultato che, nonostante sia netto, è arrivato al termine di un match comunque tirato, soprattutto nell’avvio di ognuno dei tre parziali. I ragazzi di Eccheli, infatti, con un solo risultato possibile e con la sfrontatezza di chi non aveva nulla da perdere, sono sempre partirti a tutto braccio, costringendo i padroni di casa a rincorrere e a trovare i giusti schemi d’attacco per ricucire gli strappi e agganciare. Un aspetto, questo, sottolineato dallo stesso capitano bianconero, Simone Giannelli, nella sua analisi post gara: «Oggi tutti e tre i set i primi dieci punti siamo partiti col freno a mano tirato. Penso che semplicemente vogliamo partire un po’ meglio, perché dopo può succedere di tutto, dopo siamo bravi a recuperare, ma penso che si può fare uno step in avanti no, ma semplicemente fare tutto quello che abbiamo sempre fatto durante l’anno. Detto questo abbiamo vinto 3-0, sono contento e passiamo il turno. Il livello penso che si alzerà molto vedendo le altre serie dei quarti».

Perugia in Semifinale incontrerà la squadra che uscirà vincente dalla sfida al meglio delle cinque tra Modena e Piacenza, sfida cominciata con la vittoria al tiebreak dei gialloblù in Gara 1, poi tornata in equilibrio in Gara 2 con la vittoria, di nuovo al tiebreak, di Piacenza, che ha bissato il risultato nell’anticipo di Gara 3, martedì sera al PalaPanini, portandosi avanti 2-1 nella serie.

Dall’altra parte del tabellone la Cucine Lube Civitanova ha vinto in tre gare la sfida con l’Itas Trentino conquistandosi il passaggio del turno, e ora attende la vincente tra Milano e Verona. La squadra veneta è partita con un netto 3-0 in casa in Gara 1, e portandosi avanti 2-0 espugnando al tiebreak l’Allianz Cloud, ma ieri sera, di nuovo all’Agsm Forum, Milano ha riaperto i giochi, vincendo Gara 3 in cinque set.

Sfide avvincenti stanno animando un finale di stagione che preannuncia grande spettacolo in campo.

La Sir Susa Scai Perugia, dopo aver vinto la regular season, si candida ad essere ancora una volta una delle grandi protagoniste del rush finale della stagione. E chiudere la serie con Monza in tre gare, permette ora di avere il respiro necessario per concentrare il focus sullo scenario europeo: «Sono molto contento della vittoria – conferma il capitano bianconero – sono contento del passaggio di turno, voleva dire tante cose. Penso che possiamo fare qualcosina meglio, sappiamo fare qualcosina meglio. Penso che adesso ci servirà questa settimana, dovremmo sfruttarla al meglio per fare qualità. Non potremo sicuramente fare chissà quanto allenamento perché siamo sempre a ranghi ridotti, siamo sempre in emergenza. Penso che dovremmo sfruttare questa settimana per fare allenamenti di qualità, cosa che un po’ penso ci manchi, per poi applicarli subito in partita».

Ora testa alla Champions! Un’altra sfida attende infatti ora i Block Devils che, in versione Sir Sicoma Monini Perugia, si accingono ad affrontare i Quarti (doppia sfida andata e ritorno) per staccare un pass per la Final Four della massima competizione per club a livello europeo, che quest’anno si giocherà in Italia, il 16 e 17 maggio all’Inalpi Arena di Torino.

I ragazzi del Presidente Sirci, campioni in carica, si contenderanno l’accesso all’ultimo atto della competizione, con gli spagnoli del Guaguas Las Palmas, squadra già affrontata nella fase a gironi: «In virtù della serie con Monza, chiusa in tre gare, questo tempo ci servirà anche per prepararci al meglio. Andiamo là, li conosciamo già, ci abbiamo già giocato contro, sappiamo bene quali sono i loro punti forti, ma dobbiamo focalizzarci su noi stessi, sulle nostre cose, su quello che vogliamo fare, al di là di chi c’è dall’altra parte della rete».

Giannelli e compagni si ritroveranno già domani sotto le volte dell’impianto di Perugia per una doppia sessione, divisa tra sala pesi e lavoro con la palla al mattino e allenamento tecnico-tattico sul taraflex nel pomeriggio. Allenamento pomeridiano in campo anche sabato, mentre domenica sessione di pesi e palla in mattinata prima della partenza, in programma nel tardo pomeriggio, verso la capitale di Gran Canaria.