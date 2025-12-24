Subbuteo, il ternano Marco Perotti impegnato a L’Aquila

Si avvicina il Natale, si avvicina anche il giorno di Santo Stefano, in un clima di festa natalizio sta arrivando nel Capoluogo regionale Abruzzese a L’Aquila, la settima edizione del Boxing Day torneo di old Subbuteo. Le prime sei edizioni si sono disputate presso la Birreria Gran Sasso sempre a L’Aquila.

Quest’anno la location sarà il pub Disorder in piazza palazzo ,il 26 dicembre il calcio d’inizio su i panni verdi sarà verso le 16 circa.

Da Terni sarà Presente il giocatore Ternano Marco Perotti tesserato Fisct con il Subbuteo Taranto .

Vinse la prima edizione nel dicembre del 2019 , nel 2024 si Fermo’ in semifinale tabellone Gold .

Si giocherà su panni Astropitch originali anni 80 con porte in plastica ,i match saranno tutti arbitrati.

Per questa settima edizione sono previsti numerosi partecipanti da varie zone del Centro Italia .

Il Boxing Day Aquilano e’ considerato un evento tradizionale di subbuteo calcio in miniatura Nazionale nel Periodo natalizio .

Anche per questa settima edizione , vedremo sul panno verde partite avvincenti , equilibrate ,parate mozzafiato , tiri al volo , fraseggi veloci e giocate raffinate ed eleganti , vivremo momenti di grande divertimento pieno di emozioni che solo questo gioco sport sa dare con tocchi di dito precisi a delle miniature che raffigureranno sul panno verde le maggiori squadre inglesi di calcio .