Subbuteo, il ternano Marco Perotti impegnato a L’Aquila
Si avvicina il Natale, si avvicina anche il giorno di Santo Stefano, in un clima di festa natalizio sta arrivando nel Capoluogo regionale Abruzzese a L’Aquila, la settima edizione del Boxing Day torneo di old Subbuteo. Le prime sei edizioni si sono disputate presso la Birreria Gran Sasso sempre a L’Aquila.
Quest’anno la location sarà il pub Disorder in piazza palazzo ,il 26 dicembre il calcio d’inizio su i panni verdi sarà verso le 16 circa.
Da Terni sarà Presente il giocatore Ternano Marco Perotti tesserato Fisct con il Subbuteo Taranto .
Vinse la prima edizione nel dicembre del 2019 , nel 2024 si Fermo’ in semifinale tabellone Gold .
Si giocherà su panni Astropitch originali anni 80 con porte in plastica ,i match saranno tutti arbitrati.
Per questa settima edizione sono previsti numerosi partecipanti da varie zone del Centro Italia .
Il Boxing Day Aquilano e’ considerato un evento tradizionale di subbuteo calcio in miniatura Nazionale nel Periodo natalizio .
Anche per questa settima edizione , vedremo sul panno verde partite avvincenti , equilibrate ,parate mozzafiato , tiri al volo , fraseggi veloci e giocate raffinate ed eleganti , vivremo momenti di grande divertimento pieno di emozioni che solo questo gioco sport sa dare con tocchi di dito precisi a delle miniature che raffigureranno sul panno verde le maggiori squadre inglesi di calcio .
Dopo il secondo posto nel tabellone Master dello scorso 8 novembre a Roma al torneo regionale Fisct Lazio con 20 partecipanti .
Il giocatore Ternano Marco Perotti tesserato Fisct con il Subbuteo Taranto torna a giocare sul panno verde .
Domenica 28 Dicembre 2025 e’ in programma il Boxing Day di subbuteo tradizionale organizzato dal club CCT Roma in collaborazione con la Federazione italiana Sportiva calcio tavolo.
La competizione agonistica Sportiva si disputerà a Roma presso la location di Via A. Luzio n .47 con calcio d’inizio verso le ore 9 circa .
Si giocherà su panni originali anni 80 Astropitch con porte in plastica .
Si prevedono 40 giocatori provenienti da Roma ,da altre zone della regione Lazio , dall’Umbria , da Salerno e da altre zone d’Italia .
Il livello tecnico sarà molto alto grazie alla Presenza dei maggiori top player della capitale .
Il commento di Perotti :” Dopo il secondo posto del tabellone Gold al torneo dello scorso 8 novembre sempre a Roma , anche questa volta vorrei fare una buona prestazione per salire ancora nel ranking Fisct Lazio della categoria di Subbuteo tradizionale , mentre nel ranking dei fuori regione sono contento di aver raggiunto il primo posto in graduatoria”.
Sarà un Boxing Day molto interessante , vedremo sul panno verde partite equilibrate con trame di gioco raffinate ed eleganti , fraseggi e tiri al volo , ci sarà da divertirsi grazie alla magia del Subbuteo calcio in miniatura.