Team Italia in Romania a caccia di allori

Inizia l’avventura del Team Italia GoJu Ryu in Romania ai ’Xxi Egkf Championship 2025’, evento che vede la partecipazione di tutte le maggiori rappresentative del continente di karate Stile GoJu ryu. Il classico appuntamento, giunto alla ventunesima edizione, andrà di scena presso il ‘Constantin Jude Sports Hall’ Timișoara per l’intera settimana coinvolgendo tutte le classi di età in gare di kata e kumite.

Il Team Italia approda in Romania con grandi aspettative dopo che la squadra ha preso forma attraverso diversi step di avvicinamento. La selezione di Magione del giugno scorso ha preceduto i collegiali di Marsciano di luglio ed agosto delineati per preparare al meglio la trasferta.

Il Cus Perugia vanta in maglia azzurra una folta pattuglia pronta a dar battaglia per tornare in Italia con un buon bottino di allori.

Parla il Direttore Tecnico del Cus Perugia Andrea Arena ”La gara in Romania è il clou per il circuito del karate agonistico GoJu ryu. Un punto di riferimento per il movimento dove le diverse scuole europee si confrontano in una manifestazione di alto livello. L’estate passata in palestra è stata davvero proficua perché ha dato modo ai nostri ragazzi di perfezionarsi sia dal punto di vista tecnici che fisico e sono convinto che il tatami saprà ripagarli. La trasferta con il Team Italia rappresenta ogni stagione la ciliegina sulla torta di un percorso di crescita non solo dal punto di vista sportivo ma a trecentosessanta gradi, questo è quello che ci preme maggiormente rispetto alle medaglie che, per l’ottimo lavoro svolto, sono certo non mancheranno”

Fa eco il tecnico Serena Dragoni “I ragazzi hanno preparato nel migliore dei modi la competizione di Timisoara. I test effettuati Friuli nell’ultima settimana di agosto con la partecipazione agli ‘Open di Lignano’ hanno dato modo di testare le preparazione fornendo dei feedback davvero positivi. Spero che i ragazzi riescano a mettere in pratica l’intenso lavoro degli ultimi mesi e confermare l’ottimo livello della scuola italiana di GoJu ry”.

Conclude l’allenatore del Cus Perugia Daniela Bianconi “In questo momento un grazie particolare va rivolto ai genitori degli atleti che durante l’estate ci hanno supportato nella preparazione di avvicinamento alla gara in Romania sacrificando anche qualche giornata di mare. Sono certa che questa esperienza internazionale saprà ripagare i ragazzi,anche il solo gareggiare con lo scudetto cucito sul karategi regala emozioni indicmenticabili”.