Team Italia Karate si confema ai vertici in Romania
Gran successo del Team Italia ai “XXIEgkf Championship 2025’” di Timisoara in Romania dove la rappresentativa si conferma ai vertici europei del karate goju-ryu. La manifestazione internazionale ha visto impegnate per un’intera settimana le migliori scuole di stile coinvolgendo atleti dall’Azerbaigian al Portogallo, dall’Ucraina all’Inghilterra. Il Team Italia si è presentato con una pattuglia agguerrita che è riuscita nell’intento di aggiudicarsi delle medaglie sia nei kate che nel kumite dalla categoria under 8 a quella dei veterani.
Il Cus Perugia è riuscito ha fornire il consueto apporto alla spedizione con tre tecnici e ben quattordici atleti convocati in Romania. Ottime le prestazioni di tutto il gruppo in cui hanno brillato nell’individuale l’oro di Eva Magrini nella cadetti -46kg, i bronzi di capitan Matteo Cianchetti (Senior, 84kg ), Tommaso Dini (Junior, 61gk), Simone Morganti (Cadetti, 61kg) e Vittorio Gatti tra i Master. Una pioggia di medaglie è arrivata anche dalle emozionatissime finalidelle gare open a squadre. Oro per Aurora Galletti (Team Junior) nella vibrante sfida con le padrone di casa della Romania,argento per Simone Morganti, Matias Marsili e Michele Gennaioli (team Cadetti), bronzo per Manuel Fiorucci Diego Cecconi e Tommaso Dini (Team Junior), Teresa Riommi, Fejzullah Meghi e Eva Magrini (Team Cadetti). buono il settimo posto di Leone Bissoli nei mini Cadet.
Parlanei il tecnico Andrea Arena “E’ sempre un piacere poter rappresentare l’Italia a livello internazionale. Il circuito del Karate GoJu ryu si conferma di gran livello ed una vetrina di lancio per le competizioni maggiori Wkf. Per i ragazzi avere cucito il tricolore sul petto è un’emozione unica e riuscire a conquistare un podio conferisce alla trasferta un valore aggiunto. L’esperienza rumena rappresenterà per tutti un momento di crescita non solo dal punto di vista sportivo ma a tutto tondo ed è quello che in fondo la nostra mission e a cui come Club teniamo particolarmente. La soddisfazione di poter dar modo ai nostri ragazzi di poter vivere un’opportunità e delle emozionispeciali ci ripagano ampiamente dei tanti sacrifici dell’intensa ed interminabile stagione sportiva”.
Ribadisce il tecnico Daniela Bianconi “Il gran lavoro svolto quest’estate ha dato i suoi frutti, la puntale programmazione, le tante sedute mirate di allenamento, sono riuscite a fornire il booster indispensabile per affrontare la competizione internazionale in Romania con quella sicurezza e consapevolezza necessarie per poter puntare ai risultati di rilievo. I risultati come atteso sono arrivati per tutti i nostri ragazzi che ritornano a casa con un pieno di energia da poter reinvestire”
Conclude Serena Dragoni “La bellezza del Team Italia rimane quella di poter vivere per un’intera settimana a stretto contatto con il mondo del karate che amiamo. I rapporti con i tecnici e gli atleti degli altri paesi è speciale e viene esaltato nelle gare a squadre dove il tifo è assordate e dopo ogni scontro ci si abbraccia consapevoli tutti di aver dato il meglio a prescindere dal risultato. Anche quest’anno oltre ai tanti complimenti sono arrivate molte medaglie che ci danno la conferma del gran livello della scuola italiana.”