Torna il Trofeo Ducato Spoleto Women 2026, quarta edizione della manifestazione sportiva dedicata al calcio femminile organizzata dalla A.S.D. Ducato Spoleto. Torna quest’anno il II Trofeo fair play Pietro Coricelli, premio messo in palio dal main sponsor del Torneo.

L’evento, autorizzato dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio e in programma nel weekend a San Giacomo (impianto sportivo Comunale “M. Capitini”) il 9 e 10 maggio, vedrà la partecipazione delle squadre under12 femminili delle società A.S.D. Ducato Spoleto, Bologna FC 1909, Juventus FC, A.S. Roma, A.S.D. Gualdo Women, S.S. Lazio Women, S.S.D. Ternana Women, A.S.D. Nuova Alba, A.C. Perugia Calcio e Polisportiva Mandolesi.

Le squadre che prenderanno parte al Torneo, verranno presentate in occasione dell’evento pubblico in programma venerdì 8 maggio alle ore 18.30 all’Auditorium “Antonino Cassarà e Roberto Antiochia” dell’Istituto per Sovrintendenti della Polizia di Stato Rolando Lanari.

Le oltre 150 atlete, accompagnate dalle famiglie e con al seguito tifosi e appassionati, arriveranno a Spoleto da Lazio, Piemonte, Marche, Emilia Romagna e diverse città dell’Umbria.

L’inizio del 4° Trofeo Ducato Spoleto Women 2025 è previsto sabato 9 maggio alle ore 10.00, per poi proseguire il pomeriggio a partire dalle ore 14.20. L’inizio delle fasi finali è in programma domenica 10 maggio alle ore 10.00,a cui seguirà l’esibizione dei ragazzi del calcio integrato alle ore 11.20. Le finali si terranno alle ore 12.00 e alle ore 14.15. Le premiazioni ci saranno alle ore 14.45.

Le squadre saranno composte da sette giocatrici, ciascuna partita si svolgerà in contemporanea con altre due e ogni squadra giocherà quattro match fino alla finale in programma domenica 10 maggio.

“Il Torneo Nazionale Ducato Women U12 di Spoleto, giunto alla quarta edizione, è un importante evento dedicato al calcio femminile giovanile che, insieme alla competizione sportiva, promuove valori fondamentali come rispetto, lealtà, spirito di squadra e inclusione, unendo crescita personale e divertimento – ha dichiarato il sindaco Andrea Sisti – Che tutto questo avvenga in un contesto che vede protagonista il calcio femminile, è il segno di un percorso di crescita, maturazione e apertura che deve continuare a coinvolgere il calcio, come tutte le discipline sportive e l’intera nostra società, perché ci consente di costruire una comunità sempre più inclusiva e dinamica”.

“Il rigore organizzativo, la passione sportiva e la competenza con cui l’ASD Ducato Spoleto porta avanti questo Torneo non rende onore solo ai tanti che con dedizione e impegno, anno dopo anno, rendono possibile tutto ciò, ma è motivo di orgoglio anche per noi amministratori e per la nostra comunità, perché Spoleto diventa un palcoscenico sportivo di grande interesse a livello regionale – ha aggiunto l’assessore allo sport Federico Cesaretti – Il Trofeo Fair Play “Pietro Coricelli”, alla sua seconda edizione, oltre a dimostrare la vicinanza ed il sostegno dell’azienda Coricelli al Torneo, sottolinea l’importanza dei valori etici nello sport, che devono accompagnare ogni gesto dentro e fuori dal campo”.