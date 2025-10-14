Torneo Eurochocolate: Perugia torna capitale della pallanuoto giovanile

La XII edizione del Torneo “aspettando Eurochocolate – Città di Perugia”, l’atteso appuntamento con la pallanuoto giovanile che accende l’ottobre sportivo del capoluogo umbro, si disputerà dal 17 al 19 ottobre. Per il dodicesimo anno consecutivo, la società Libertas Rari Nantes Perugia è pronta ad accogliere centinaia di giovani atleti, confermando la manifestazione come uno dei punti di riferimento nel panorama nazionale.

La formula del torneo resta quella, consolidata e vincente, che vedrà la partecipazione delle categorie Allievi (under 16) e Ragazzi (under 14) per ogni club. Il trofeo Eurochocolate 2025 sarà assegnato alla società che otterrà il miglior punteggio complessivo, sommando i risultati delle due squadre.

Circa 250 giovani promesse della pallanuoto italiana si tufferanno nella Piscina Pellini, nel cuore del centro storico, per tre giorni di intense sfide. A contendersi il titolo al fianco dei padroni di casa della Libertas Rari Nantes, ci saranno club di grande blasone provenienti da tutta Italia: S.S. Lazio Nuoto, Roma Vis Nova, Chiavari Nuoto, RN Bologna, SC Quinto, Alma Nuoto, Training Academy Olympic Roma.

Anche per l’edizione 2025 verrà nuovamente assegnato il premio fair play, istituito dal Panathlon Club Perugia e destinato alla società che si distinguerà per la maggiore correttezza in acqua e fuori.

L’evento sarà una vera e propria festa dello sport, con un programma di oltre 40 partite che inizierà nel pomeriggio di venerdì 17 ottobre per concludersi con le finali di domenica 19. A rendere ancora più dolce l’esperienza per i partecipanti ci saranno i gadget e i prodotti offerti dagli sponsor storici della manifestazione.

Il torneo ha il patrocinio della Regione Umbria, dell’Assemblea legislativa dell’Umbria, del Comune di Perugia, della FIN (Federazione italiana nuoto), del comitato regionale Umbria del Coni, di Sport e Salute, del Panathlon Club Perugia, oltre che della fondazione Eurochocolate.

Alle premiazioni, che si terranno domenica 19 ottobre alle 16.30 alla piscina Pellini, sarà presente l’assessore allo Sport del Comune di Perugia, Pierluigi Vossi.

Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta streaming sul canale YouTube della società, @lrnperugia, mentre l’app 1×2 Pallanuoto permetterà di seguire in tempo reale l’aggiornamento dei risultati, garantendo una copertura mediatica completa per famiglie e appassionati.