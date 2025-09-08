Campionati regionali Master a Perugia, super Fabiola Cardarelli: ennesima vittoria da record

Eterna Fabiola Cardarelli, la mezzofondista dell’#iloverun Athletic Terni conquista l’ennesimo successo di una carriera fantastica e conquista a Perugia il titolo di campionessa regionale Master categoria SF50 nei 5000 metri con il tempo di 20:49.78, nuovo record regionale di categoria. Quello di Fabiola rappresenta tra l’altro un ottimo punteggio in funzione dei futuri campionati di società, uno dei migliori di tutte le categorie e specialità della manifestazione.

“E’ stata una gara tra me e la mia amica e avversaria di sempre Francesca Dottori – racconta Fabiola Cardarelli – abbiamo sempre corso attaccate, poi all’ultimo giro ha creato il distacco essendo lei più veloce e più abituata alla pista rispetto a me. Però mi sono sempre aggiudicata il titolo e nonostante tutto fa sempre un gran piacere”. La Dottori della Lazio Olimpia Runners (classe 1974, un anno più giovane della Cardarelli che è classe 1973) ha chiuso con un tempo di 20:45.92.

“Questo sport è molto faticoso ma allo stesso tempo è la mia passione da tanto – aggiunge la Cardarelli – naturalmente se guardo i risultati di oggi mi viene quasi da piangere rispetto a quello che riuscivo a fare qualche anno fa, poi però penso a tutte le fatiche e tutto il tempo che spendo per allenarmi e allora mi rincuoro”.

Complimenti anche all’altro campione regionale Master, il grande Learco Monti, classe 1952, che nella categoria SM70 dei 5000 metri di marcia ha vinto la gara con il tempo di 33:13.57. In gara ai campionati regionali Master a Perugia anche Attilio Bottegal, classe 1976, nei 5000 metri categoria SM45 che si è classificato al quarto posto con il tempo di 19:51.13. In gara, fuori classifica, anche lo Juniores Riccardo Befani che ha saltato 5.16 nel salto con l’asta, nuovo record regionale Junior e miglior misura italiana di categoria dell’anno. Tra i Seniores in gara c’erano anche Luca Capogrossi (24:36.93 nei 5000 metri di marcia) e Timur Nizamov (2:04.13 negli 800 metri) atleta di ottimo livello su questa distanza che era al rientro in gara.