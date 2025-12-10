Dieci milioni di euro all’Umbria per la produzione di idrogeno rinnovabile

Stanziati 10 milioni di euro per la realizzazione in Umbria di progetti innovativi per la produzione di idrogeno rinnovabile. E’ stato infatti pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria l’avviso pubblico per la presentazione delle domande relative al “Progetto Bandiera”, un’iniziativa strategica volta a promuovere la produzione di idrogeno verde e bio-idrogeno in aree industriali dismesse. “Il progetto Bandiera – sottolinea l’assessore regionale Francesco De Rebotti – rappresenta per la nostra Regione un’importante occasione per investire in tecnologie avanzate e sostenibili, contribuendo concretamente alla transizione energetica e alla valorizzazione del territorio. L’Umbria rinnova così il proprio impegno a favore di uno sviluppo sostenibile e dell’adozione di soluzioni energetiche innovative, in piena coerenza con gli obiettivi nazionali ed europei, guardando con fiducia e responsabilità ad un futuro in cui la produzione di energia sia sempre più rispettosa dell’ambiente”. Per l’assessore regionale all’ambiente Thomas De Luca “mettere al centro l’economia dell’idrogeno significa proporre una nuova visione di regione che punti in primo luogo alla transizione energetica, ma che può diventare un punto centrale anche nella transizione ecologica: non solo diamo nuova vita e valore ad aree industriale dismesse, ma creiamo una connessione sempre più stretta nell’ottica dell’economia circolare. Un’economia dell’idrogeno è possibile già da oggi in Umbria ed è uno strumento che permetterà di ridurre in primo luogo la dipendenza da fattori esterni, diventando così elemento strategico e competitivo per le nostre imprese”. La dotazione finanziaria complessiva prevista dal Decreto Ministeriale n. 404/2024 ammonta a 50 milioni di euro, suddivisi equamente tra le regioni Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Puglia e Umbria.