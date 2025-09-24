Domenico Montemurro nuovo direttore sanitario dell’ospedale di Terni

mercoledì, Settembre 24, 2025
Il direttore generale dell’azienda ospedaliera Santa Maria di Terni, Andrea Casciari, ha nominato il nuovo direttore sanitario dell’ospedale: si tratta del dottor Domenico Montemurro, che assumerà l’incarico dal 6 ottobre 2025 fino al 5 ottobre 2028. Il dottor Montemurro, specialista in medicina interna con indirizzo d’urgenza, vanta un’ampia esperienza clinica e gestionale maturata in diverse realtà ospedaliere del Veneto, tra cui le direzioni mediche degli ospedali di Monselice e Piove di Sacco, oltre a incarichi presso le strutture di Vicenza, Adria, Camposampiero e Padova. La sua carriera è caratterizzata da un forte impegno nella programmazione sanitaria, nella governance clinica e nello sviluppo di modelli organizzativi innovativi, con particolare attenzione alla gestione del rischio e alla formazione manageriale.  E’ stato componente di gruppi di lavoro regionali e nazionali su temi cruciali come le dimissioni protette e l’organizzazione delle reti cliniche, ed è autore e coautore di numerosi studi scientifici in ambito di programmazione sanitaria e organizzazione del lavoro medico.  “Al dottor Montemurro – ha dichiarato il direttore generale Andrea Casciari – rivolgo un sincero augurio di buon lavoro. Il suo arrivo rappresenta un valore aggiunto per l’ospedale Santa Maria, grazie alla sua esperienza e professionalità”. Casciari ha ringraziato il dottor Pietro Manzi, che ha svolto il suo ruolo di direttore sanitario con “estrema professionalità e umanità, contribuendo alla crescita e al buon funzionamento dell’azienda”.

