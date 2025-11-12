Femminicidio Ilaria Sula: iniziato il processo a Mark Samson. I genitori in aula con la sua foto

“Vogliamo solo giustizia per Ilaria. E’ un dolore che non guarisce mai”. Queste le parole dei genitori di Ilaria Sula, la ragazza ternana uccisa dall’ex fidanzato Mark Antony Samson. Sono le parole commosse e composte dette al termine della prima udienza del processo che vede il giovane, reo confesso, accusato di omicidio volontario. Apparsi visibilmente scossi, il padre e la madre della ragazza hanno detto, riferendosi a Samson, “di lui non ci interessa nulla”. Dal canto suo il loro legale, Giuseppe Sforza, ha affermato che per i genitori oggi è stato “un passaggio difficilissimo, trovarsi ad un metro da una persona che ha ucciso la loro figlia. Non dimentichiamo che al centro di tutto c’è una vicenda di una ragazza che non c’è più”. Per Mark Antony Samson la procura ha chiesto ed ottenuto il giudizio immediato. Nei confronti del giovane i pm, coordinati dall’aggiunto Giuseppe Cascini, contestano l’omicidio volontario aggravato dalla premeditazione, dai futili motivi e dalla relazione affettiva con la vittima e l’occultamento di cadavere. In aula erano presenti i genitori della ragazza ternana con una maglietta con la foto della ragazza e la scritta “giustizia per Ilaria”. Presente anche l’imputato. Il processo è iniziato davanti alla Terza sezione della Corte d’Assise di Roma. Tra le richieste di parte civile, oltre alla famiglia, l’Università La Sapienza di Roma dove Ilaria Sula studiava, e le associazioni Penelope Lazio e altre associazioni contro la violenza sulle donne. La prossima udienza si svolgerà il 9 dicembre.