La Polisportiva Ternana sale sul podio alla Free Boxe IKTA di Civitavecchia

Domenica 7 dicembre la Polisportiva Ternana Atos Boxing ha preso parte all’evento IKTA di free boxe, ospitato al Jungle Palace di Civitavecchia, portando sul ring dodici atleti dai sette ai diciannove anni. Tutti gli atleti rossoverdi sono saliti sul podio conquistando primi e secondi posti, a testimonianza di un gruppo in crescita sia tecnica che caratteriale. Da segnalare il risultato di Mohamed Metkis, diciannove anni, 80 kg, che si è aggiudicato la cintura nel triangolare.

A commento della giornata, le parole dell’organizzatore Massimo Brizzi, presidente IKTA Lazio: «Bellissimo evento di sport da combattimento nelle discipline della kick boxing,free boxing e MMA, coordinati dalla Libertas.Anche quest’anno si sono affrontati le scuole e i team più forti di tutta Italia. Buon livello tecnico e ottime prestazioni anche per gli atleti esordienti».

La Polisportiva Ternana Atos Boxing torna a casa con entusiasmo rinnovato pronta a lavorare per le prossime gare. L’appuntamento è a marzo con il Golden Warrior IKTA.