domenica, Maggio 31, 2026
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Terni UMBRIA 

Motociclista ternano finisce fuori strada in Sardegna: trasportato in codice rosso all’ospedale

Alessandro Orfei

Un motociclista ternano di 63 anni è stato portato in codice rosso all’ospedale di Nuoro a seguito di un grave incidente stradale avvenuto in Sardegna lungo la strada che collega Bosa a Macomer. L’uomo, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo della moto finendo fuori strada. Sono stati alcuni automobilisti a chiamare i soccorsi. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che, dopo averlo stabilizzato, hanno trasportato in codice rosso il centauro ternano all’ospedale di Nuoro in elisoccorso. Le condizioni dell’uomo, raccontano alcuni organi di informazione sardi, sarebbero abbastanza gravi.

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