Polisportiva Ternana Calcio, Nonni cuore di capitano: “Doppia rimonta col Castello, ci crediamo”

La Polisportiva Ternana Stroncone conquista un pareggio per 2-2 contro il Castello, al termine di una partita vibrante, riaperta da un gol di grande tempismo e lettura da parte del capitano Riccardo Nonni, classe 1996, al suo secondo anno in rossoverde e alla prima stagione con la fascia al braccio.

Nonni descrive così l’azione che ha dato nuova linfa alla squadra: “L’azione è partita dalla sinistra. Il nostro terzino ha messo in profondità l’esterno, che è rientrato e poi è arrivato sul fondo. Sono riuscito ad anticipare il difensore e a segnare. Un gol che ha riacceso la partita e le speranze”.

“Il primo tempo l’abbiamo giocato malino, siamo entrati con l’atteggiamento sbagliato, un po’ remissivi – è l’analisi del’ capitano – È un periodo poco fortunato e subentra il timore che ogni episodio possa girare contro. Ma dopo la pausa siamo tornati in campo con un’altra testa: ci siamo rimessi in asse, con il giusto atteggiamento”.

Una reazione che Nonni attribuisce anche al lavoro svolto nello spogliatoio e alla guida tecnica di mister Fabrizio Frabotta: “Durante l’intervallo, il mister nello spogliatoio ci ha dato tante dritte, ha letto bene cosa non stava funzionando. Ci ha rimesso nella direzione giusta. È una persona che ti trasmette presenza, equilibrio e fiducia, e questo fa la differenza quando le cose non girano. Sa unire il gruppo e sa quando intervenire sulle dinamiche della squadra, sia tecniche che caratteriali”.

Nonni sottolinea come il secondo tempo abbia mostrato la vera identità della Polisportiva: “La ripresa è la prova che questo gruppo può funzionare, che può dire la sua. Abbiamo dimostrato di avere qualità e compattezza”.

E già si guarda al prossimo obiettivo: “Domenica avremo una partita in casa contro una squadra che, sulla carta, è più bassa in classifica. Possiamo avere l’occasione per staccarla e avvicinarci alle posizioni di vertice che, secondo me, ci competono”.

Infine, un pensiero sul significato della fascia da capitano: “È bello e responsabilizzante. In squadra abbiamo professionisti veri, con lunga esperienza, e tanti ragazzi giovani. Il mio ruolo è aiutarli a crescere, calcisticamente e personalmente”.

La Polisportiva Ternana Stroncone è già al lavoro per preparare il prossimo appuntamento casalingo contro la Virtus Baschi.