mercoledì, Agosto 5, 2026
Ultimo:

IN EVIDENZA Terni 

Strage sulla Terni-Rieti, avviata la procedura di morte per il 58enne di Roma ricoverato a Perugia

Alessandro Orfei

La direzione sanitaria dell’Azienda ospedaliera di Perugia comunica che il paziente di 58 anni, residente nel Lazio, ricoverato a seguito del grave incidente stradale avvenuto domenica scorsa lungo la strada Terni-Rieti, è attualmente sottoposto alla procedura di accertamento morte presso la terapia intensiva. Il paziente aveva riportato un gravissimo trauma cranico. In considerazione della evoluzione del quadro clinico, è stata avviata la procedura di accertamento di morte come da normativa vigente, il cui completamento è previsto nel tardo pomeriggio di oggi. Proseguono intanto le indagini per risalire alle cause e all’esatta dinamica dell’incidente, che aveva coinvolto un camper, un bus-navetta e alcune auto, in seguito al quale sono morte sei persone. La Procura di Terni ha aperto un fascicolo per omicidio stradale e lesioni plurime contro ignoti. Elementi utili alle indagini potranno emergere dalle autopsie disposte sui corpi dei conducenti del bus e del camper, che si erano scontrati frontalmente.

Potrebbe anche interessarti

Provincia di Terni

Province, parole d’ordine: risorse per la spesa corrente e per investimenti, cancellazione del blocco assunzioni

Maria Chiara Scardocci 0

Terni, scontro tra auto e scooter: muore 61enne. L’incidente nel quartiere Giardino

Alessandro Orfei Commenti disabilitati su Terni, scontro tra auto e scooter: muore 61enne. L’incidente nel quartiere Giardino
DanieleFrancescangeliUgl

Ast, Francescangeli: “Ripensare una collocazione sui mercati esteri”

Maria Chiara Scardocci 0
MENU