Strage sulla Terni-Rieti, avviata la procedura di morte per il 58enne di Roma ricoverato a Perugia

La direzione sanitaria dell’Azienda ospedaliera di Perugia comunica che il paziente di 58 anni, residente nel Lazio, ricoverato a seguito del grave incidente stradale avvenuto domenica scorsa lungo la strada Terni-Rieti, è attualmente sottoposto alla procedura di accertamento morte presso la terapia intensiva. Il paziente aveva riportato un gravissimo trauma cranico. In considerazione della evoluzione del quadro clinico, è stata avviata la procedura di accertamento di morte come da normativa vigente, il cui completamento è previsto nel tardo pomeriggio di oggi. Proseguono intanto le indagini per risalire alle cause e all’esatta dinamica dell’incidente, che aveva coinvolto un camper, un bus-navetta e alcune auto, in seguito al quale sono morte sei persone. La Procura di Terni ha aperto un fascicolo per omicidio stradale e lesioni plurime contro ignoti. Elementi utili alle indagini potranno emergere dalle autopsie disposte sui corpi dei conducenti del bus e del camper, che si erano scontrati frontalmente.