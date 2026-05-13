Ternana Calcio, la Giunta regionale: “Vicinanza alla città, ai tifosi e a tutto il mondo rossoverde”

“La notizia del fallimento della Ternana Calcio e della perdita del professionismo rappresenta un colpo duro non solo per la città di Terni, ma per l’intera Umbria. Esprimiamo vicinanza ai tifosi rossoverdi, alla comunità ternana e a tutti coloro che, dentro e fuori dal campo, hanno vissuto e sostenuto la Ternana come parte della propria identità”. È quanto dichiara la Giunta regionale dell’Umbria.

“La Ternana Calcio – prosegue la Giunta – è molto più di una società sportiva: è storia, appartenenza, orgoglio popolare e prestigio sportivo nazionale. La sua presenza nel calcio professionistico ha rappresentato negli anni anche un elemento di valorizzazione del territorio, capace di generare partecipazione, indotto economico e riconoscibilità per la città e per tutta la regione”.

“Come Regione Umbria – si sottolinea – stigmatizziamo il comportamento di chi ha gestito la società rossoverde, accumulando debiti su debiti e, nel contempo, confermiamo la piena disponibilità, per quanto di competenza e nel rispetto dei ruoli, a sostenere la dimensione sportiva, come abbiamo fatto e come continueremo a fare con tutte le realtà calcistiche e sportive dell’Umbria”.

La Giunta regionale “confida che non tutto sia perduto e che possa esserci la possibilità di una seconda asta per salvare la società e il calcio professionistico. La perdita del professionismo di una squadra con questa tradizione sarebbe una ferita che riguarda l’intero sistema sportivo regionale”.

“L’auspicio – conclude la Giunta regionale – è che la Ternana possa ripartire quanto prima su basi solide, con un progetto serio e con una società all’altezza delle aspettative di Terni: una città dalla grande tradizione calcistica, che merita rispetto, serietà e futuro”.