Terni, chiuso per sempre negozio etnico in via Eugenio Chiesa: pugno duro del Questore

Il Comune di Terni ha disposto la revoca della licenza e la contestuale chiusura di un negozio etnico, del settore alimentare, gestito da immigrati africani in viale Eugenio Chiesa. Palazzo Spada ha accolto la proposta formulata dalla Prefettura di Terni sulla base delle risultanze trasmesse dalla Questura. Il provvedimento – spiega la Questura di Terni – rappresenta “l’esito di un articolato percorso di monitoraggio e controllo sviluppato nel tempo dalle forze di polizia, che ha consentito di documentare ripetute situazioni di criticità sotto il profilo della sicurezza, nonché della tutela della salute pubblica”. L’attività delle forze dell’ordine si inserisce nel più ampio dispositivo di controllo del territorio predisposto per contrastare fenomeni di degrado urbano, abuso di sostanze alcoliche, spaccio di sostanze stupefacenti e frequentazioni da parte di soggetti gravati da precedenti di polizia, situazioni più volte segnalate dai residenti della zona. Numerosi controlli amministrativi e di polizia, hanno portato all’adozione di provvedimenti di sospensione dell’attività, a sequestri di sostanze stupefacenti, all’accertamento di violazioni amministrative e igienico-sanitarie, nonché all’individuazione di persone coinvolte in attività illecite. “Tali interventi, tuttavia, non hanno consentito il ripristino stabile delle condizioni di legalità, rendendo necessario l’adozione di una misura definitiva” spiega la Questura di Terni.