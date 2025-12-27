Terni Film Festival, il 28 dicembre si chiude la rassegna Sentieri del Cinema

Parte da Terni l’ultima tappa di Sentieri del Cinema, il festival itinerante promosso dalla Regione Umbria in collaborazione con Sviluppumbria e la Rete dei Festival di Cinema dell’Umbria per valorizzare le proprie eccellenze locali attraverso un originale connubio con il cinema, che si svolge quest’anno nel periodo natalizio con l’intento di promuovere l’immagine dell’Umbria come “Terra del Natale” e, nello stesso tempo, luogo di cultura cinematografica, di enogastronomia e di artigianato, a partire dalla lavorazione della ceramica, nella logica del turismo esperienziale.





Il festival ha debuttato il 7 dicembre con la tappa perugina per spostarsi – ogni settimana – a Spello e Narni e concludersi ora con due giorni di appuntamenti curati dal Terni Film Festival, che si aprono il 27 dicembre alle 10.30 al Cenacol o San Marco con La cappella Sistina nel villaggio di Pinocchio, workshop/podcast a cura di Nello Giorgetti.

Tra i più importanti scenografi italiani, Giorgetti ha collaborato – tra l’altro – a film come C’era una volta in America di Sergio Leone, Phenomena di Dario Argento, Malena di Giuseppe Tornatore e Marco Polo di Giuliano Montaldo, ma ha anche lavorato a praticamente tutte le scenografie realizzate negli studi di Papigno.

Ed è proprio a Papigno (il cui complesso è stato visitato l’anno scorso durante la prima edizione di Sentieri del cinema) è dedicato il workshop – che sarà trasmesso in diretta sul canale youtube Istess Media come puntata 856 di “Adesso in onda” – Giorgetti ricostruirà la storia dello stabilimento di calciocianamide trasformato in un lager nazista per La vita è bella e – dopo il grande successo del film – in un complesso cinematografico dove sono stati ricostruiti, tra l’altro, la Sicilia di Il sole nero di Zanussi, tre villaggi a grandezza naturale per Pinocchio di Roberto Benigni (il borgo di Geppetto, il villaggio del mare e il Paese dei Balocchi), ma anche la Cappella Sistina per la fiction su Giovanni Paolo I.

Nel pomeriggio ci si trasferisce al frantoio Centumbrie di Magione, dove il pomeriggio alle 17 il programma si apre con la proiezione del film La Stella di Greccio di Arnaldo Casali.

Reduce dal festival Maksymiliany di Breslavia, in Polonia e dalla consegna a papa Leone XIV – il film sulla nascita del Presepio, dopo essere stato proiettato – tra l’altro – in Vaticano, in Armenia, e nel santuario di Greccio – è appena uscito in un cofanetto che oltre al dvd del film raccoglie la colonna sonora di Paolo Paniconi, Marialuna Cipolla e Frate Alessandro. Il film apre un focus francescano dedicato agli 800 anni del Cantico delle Creature che prosegue alle 18 con il corto musicale Invicta Flamma di Paolo Canè, vincitore dell’Angelo per la miglior colonna sonora al Terni Film Festival 2025.

Alle 18.15 la pianista e direttrice artistica del Terni Film Festival Lucrezia Proietti propone un concerto per pianoforte dal titolo Auld Lang Syne – Musiche per il nuovo anno

Alle 19 nuovo incontro con Nello Giorgetti, che riceverà l’Angelo per la migliore scenografia vinto al Terni Film Festival 2025 per il film La seconda via dedicato alla campagna di Russia.

A seguire aperitivo e degustazione di prodotti tipici a cura del Frantoio Centumbrie. La giornata si chiuderà alle 21.30 con la proiezione della commedia Aiuto, è Natale! di Kristoph Tassin con Richard Dreyfuss, le cui scenografie sono state realizzate dallo stesso Giorgetti

Domenica 28 dicembre alle 10 il festival si sposta a Umbertide per una visita guidata alle Ceramiche Rometti, che apre le porte della propria manifattura offrendo ai visitatori un percorso guidato alla scoperta dei degli spazi produttivi. Un’occasione speciale per conoscere da vicino l’identità il valore della ceramica d’autore.

Tutti gli eventi sono ad ingresso libero.

Info: 347.45.69.510