Terni, maxi blitz dei carabinieri nei boschi di Cesi e Piediluco: arrestati 4 marocchini e sequestrata droga

E’ di quattro arresti il bilancio del blitz dei carabinieri di Terni portato a termine negli ultimi giorni in alcune zone boschive tra San Biagio di Cesi, Mazzelvetta di Piediluco e Cervara. Località monitorate da tempo in quanto piazze di spaccio con bivacchi allestiti per le attività di cessione della droga. Oltre ai carabinieri del comando provinciale di Terni hanno partecipato all’operazione antidroga i militari del nucleo forestale, con il supporto dello Squadrone eliportato cacciatori “Puglia”, specializzato nelle attività in aree impervie per la ricerca di latitanti. Il blitz ha portato al sequestro di 161 grammi di cocaina, 21 di eroina, 181 di hashish e circa tremila euro in contanti. Gli arrestati sono un 22enne marocchino bloccato a San Biagio di Cesi con 40 dosi di cocaina, un “sasso” della stessa sostanza di circa 98 grammi, un panetto di hashish di 94 grammi e 750 euro in contanti; a Mezzelvetta di Piediluco sono stati arrestati due marocchini di 21 e 25 anni trovati con 6 dosi di cocaina, altrettante di hashish e circa 2000 euro in contanti; a Cervara è stato arrestato un 27enne marocchino trovato con 43 dosi di cocaina per un peso complessivo di 56 grammi e 12 involucri di hashish per un peso di 66 grammi. Gli arresti sono stati convalidati dal giudice del Tribunale di Terni che ha disposto l’espulsione per il 22enne mentre il 27enne è finito in carcere. Gli altri due marocchini di 21 e 25 anni, incensurati, sono stati rimessi in libertà.