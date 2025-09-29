A Castiglione del Lago il Meeting della Seconda Zona FIV e Zucchero a Vela 2025

Due belle giornate di vela hanno caratterizzato il Meeting zonale – Zucchero a Vela 2025, organizzato a Castiglione del Lago dal Club Velico Castiglionese (CVC). Quattro le regate disputate, una il sabato 27 e tre la domenica 28 settembre. La manifestazione è stata organizzata per la parte logistica nella sede abituale del CVC da cui, grazie ai recentissimi lavori fatti per dare profondità al canale, sono potuti uscire agevolmente tutti i mezzi di assistenza, altrimenti in grossa difficoltà. La parte nautica è stata al Lido Arezzo, con un impatto suggestivo delle vele nel Trasimeno.

In acqua sono scese le classi Fly Junior, Optimist, Ilca 4 e 6, O’Pen Skiff con notevole impegno dei giovanissimi atleti e atlete che domenica hanno regatato con 8-10 nodi di vento, Non hanno potuto invece partecipare i Kite Surf a causa del vento non sufficiente per le loro vele.

Le ragazze del Club Velico Castiglionese hanno offerto un’ottima prova: nell’ILCA 6 (Laser) femminile 2° Mavie Ceccarelli Do Santos 7° assoluta; nell’O’Pen Skiff U 17, dominio del CVC, con 1° Viola Dottorini e 2° Isadora CirqueiraDosSantos, mentre nell’U 13 Sofia Ghezzi si è aggiudicata il 1° posto femminile 2° assoluta.

Nella cerimonia di premiazione e di chiusura, presenti Andrea Sacco, vice sindaco e assessore allo sport Comune di Castiglione del Lago, e Lorenzo Barberi, presidente Seconda Zona FIV, Massimo Sepiacci, presidente del Club, ha tenuto a ringraziare, oltre ai partecipanti, i tanti che hanno contribuito al successo della manifestazione: Regione dell’Umbria, Comune di Castiglione del Lago, Camera di Commercio dell’Umbria, FIV e Seconda Zona FIV, CONI, il Club Velico Trasimeno ela Lega Navale sezione Trasimeno, nonché, per il contributo al Gruppo sportivo CVC PME – Project Management Europa, Trasimeno Dreams, Goal Net, Farmacia Nafissi, Otis Moda, LIN – Laboratori Innovazione nautica, Mondo Ottica, Vitakraft.

Massimo Sepiacci ha rivolto un ringraziamento speciale ai 35-40 soci del CVC che hanno supportatole numerose necessità organizzative per una manifestazione di questo livello, nonché ai 21 giudici di gara che hanno garantito la regolarità nei due campi di regata.

I circoli partecipanti sono stati 26,provenienti 22 dalla Seconda Zona (Umbria, Toscana e La Spezia) e quattro da Marche e Lazio:numeri importanti, quindi, che hanno generato una presenza media quotidiana, tra velisti, giudici, allenatori, familiari, volontari, di almeno 300 persone, che in larga misura hanno utilizzato le strutture ricettive di Castiglione del Lago, con ampie ricadute sulle attivitàeconomiche.

In acqua sono scese circa 150 imbarcazioni, condotte da giovanissime e giovanissimi velisti, tutti molto motivati, con 15-20 allenatori. Le barche di assistenza sono state almeno 20, per garantire un alto livello nel dispositivo di sicurezza per i partecipanti.

Si segnala l’importante presenza dei mezzi del Soccorso nautico e dei Carabinieri della Compagnia navale di Città della Pieve e, a terra,di una unità della Misericordia di Castiglione del Lago.