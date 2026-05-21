Al via il Trofeo Italiano Beach Rugby 2026: la prima tappa parte da Punta Navaccia

Sarà la spiaggia di Punta Navaccia, a Tuoro sul Trasimeno, insieme al Centro Sportivo Fiamme Oro di Maccarese (Fiumicino), ad inaugurare sabato 23 maggio dalle ore 10 la prima tappa del sesto Trofeo Italiano Beach Rugby 2026, organizzato dalla Federazione Italiana Rugby in collaborazione con Vittoria Assicurazioni. Il circuito, che si concluderà con la finale nazionale di San Benedetto del Tronto il 25 e 26 luglio, prevede undici settimane di gare per un totale di 39 appuntamenti nelle spiagge più suggestive d’Italia.

A Punta Navaccia scenderanno in campo le Sabbie Mobili (con due formazioni dal Lazio), gli Spruzzi Pazzi da Ancona e i Bula Bula da Belluno: saranno loro a contendersi i primi punti del Trofeo. A seguire spazio alle juniores femminili del Perugia Rugby e alla partecipazione open degli old.

Dopo l’esordio di Tuoro e Maccarese, la manifestazione proseguirà domenica 24 maggio al Lido Conchiglie di Gallipoli, in provincia di Lecce. Il Trofeo Italiano Beach Rugby 2026 attraverserà l’intera Penisola, coinvolgendo quattordici regioni e portando il rugby estivo a contatto con migliaia di appassionati.

Quella di Tuoro sarà l’unica tappa umbra del torneo, promossa in collaborazione con il Rugby Perugia e l’Umbria Rugby Femminile e con il patrocinio del Comune di Tuoro sul Trasimeno.