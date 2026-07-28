Il livello del Lago Trasimeno scende a meno 1,87 metri: 5 cm dal record negativo degli ultimi 60 anni

Il lago Trasimeno ha raggiunto quota meno 1,87 metri, a soli cinque centimetri dal record negativo del recente sessantennio, mentre il 32% del territorio umbro presenta segni di degrado del suolo, una percentuale che colloca la Regione al secondo posto in Italia dopo il Lazio. E’ il quadro che emerge per l’Umbria dal dossier “C’era una volta l’acqua – La crisi climatica ci ruba l’acqua e il futuro”, realizzato da Alleanza verdi e sinistra sulla siccità e la carenza d’acqua in Italia e presentato a Perugia da Alleanza Verdi e Sinistra con Angelo Bonelli, deputato Avs e co-portavoce di Europa Verde, e Nicola Fratoianni, deputato e segretario di Sinistra italiana. Una delle situazioni più preoccupanti nel centro Italia è proprio quella del Trasimeno. Secondo l’ultimo bollettino dell’Anbi citato nel dossier, il livello del lago ha raggiunto quota meno 1,87 metri. A Monte del Lago l’altezza viene indicata a 60 centimetri sotto il limite minimo vitale, fissato a meno 1,20 metri, e mancano appena cinque centimetri per raggiungere il record negativo del recente sessantennio, pari a meno 1,92 metri. Per l’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino centrale, viene sottolineato nel documento, un eventuale livello di meno due metri rappresenterebbe uno scenario di “particolare gravità ambientale”. A preoccupare l’Umbria anche il degrado del territorio. Secondo i dati riportati nel dossier, circa il 21% del territorio italiano, soprattutto nel centrosud, presenta evidenti segni di degrado del suolo. La percentuale sale al 32% in Umbria, che risulta seconda tra le regioni italiane, preceduta soltanto dal Lazio con il 34%.