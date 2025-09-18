Meeting II Zona Fiv e 30° Zucchero a Vela a Castiglione del Lago dal 26 al 28 settembre 2025

Come da tradizione, il Club Velico Castiglionese asd organizza la regata Zucchero a Vela, giunta alla 30a edizione. In questo 2025,acquista ulteriore importanza per l’assegnazione da parte della II Zona FIV del Meeting Zonale che richiama i circoli velici di Toscana, Umbria e della provincia della Speziae permette il confronto tra tanti futuri campioni di vela. Hanno preannunciato la loro presenza anche velisti delle Marche, dell’Abruzzo e del Lazio.

ZAV e Meeting 2025 hanno il patrocinio di Regione Umbria, Comune di Castiglione del Lago, Camera di Commercio dell’Umbria, Coni Umbria e FIV.

Le classi veliche partecipanti sono Optimist, Ilca (Laser), O’Pen Skiff, Fly Junior, Kite Surf. Sono previste al via circa 200 tra imbarcazioni e tavole a vela e oltre 200 atleti e atlete. Nei tre giorni della manifestazione si stima che saranno presenti non meno di 300 ospiti, tra velisti, allenatori, familiari, volontari. I giudici di gara (gli ufficiali di regata) saranno ben 21, poiché per il numero delle classi in gara sono necessari 3 campi di regata.

Zucchero a Vela 2025 è abbinato per la quarta volta al Memorial Ezio Colligiani, nostromo nato a Castiglione del Lago, che la famiglia vuole così ricordare.

Quest’anno il Lago Trasimeno presenta come è notoalcune problematiche dovute alla carenza d’acqua,più accentuate nella sede abituale del Club Velico Castiglionese, che hanno costretto a spostare la base nautica dal CVCal Lido Arezzo. Si tratta di una bella spiaggia sul lato Nord, al di là della Rocca del Leone. La spiaggia presenta caratteristiche migliori, con un fondo più compatto e un’ampia riva adatta all’agevole discesa delle barche verso il lago, attrezzata per lo scopo.

La base logistica è nella consueta sede del Club, sul lato sud del comune, con gli ampi spazi e la disponibilità dei servizi del CVC.

Lo spostamento della base nauticacomporta qualche inevitabile disagio che il CVC ha cercato di ridurre al minimo. Nei tre giorni di Zucchero a Vela-Meeting II Zona, le barche da regata saranno posizionate sulla battigia del Lido Arezzo, da dove entreranno in acqua verso i campi di regata. Il CVC ha avuto tutte le autorizzazioni necessarie da parte delle istituzioni preposte, sia per l’occupazione del suolo pubblico sia per gli aspetti ambientali.

Tanti i ringraziamenti che il CVC si sente in dovere di fare. Intanto alle istituzioni, Regione dell’Umbria, Comune di Castiglione del Lago, Unione dei Comuni del Trasimeno, Camera di Commercio dell’Umbria per il costante supporto e la disponibilità, ai tanti volontari, soci del Club, che prestano la loro opera entusiasta negli eventi del CVC, fondamentali per il successo di ogni manifestazione, quindi ai circoli Club Velico Trasimeno, Lega Navale San Feliciano e Kitemaniak, per la collaborazione.

Ed infine a coloro che nel corso dell’anno supportano la Squadra agonistica del CV Castiglionese: Project Management Europa, Vitakraft, GoalNet, LIN-Laboratorio Idee Nautiche, Mondo Ottica, Farmacia Nafissi, Otis Moda, Trasimeno Dreams.

Il Programma della manifestazione prevede Venerdì 26 settembre 2025, dalle ore 15 alle20, l’accoglienza di benvenuto al Club Velico Castiglionese e la verifica delle iscrizioni; Sabato 27 settembre 2025, dalle 9 alle10,30, l’accoglienza di benvenuto al Club, la verifica delle iscrizioni, dalle 11 alle 12, lo spostamento dei velisti al Lido Arezzo, dalle 12,30alle13, l’inizio delle regate fino al tramonto. E quindi il rientro al CVC; Domenica 28 settembre 2025, dalle 10 alle 10,45, lo spostamento dei velisti al Lido Arezzo, dalle 11 alle 15,30, regate, e infine alle 17 le premiazioni e la conclusione del Meeting, al Lido Arezzo.