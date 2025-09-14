Motociclista di Città della Pieve Gabriele Cottini muore in ospedale dopo incidente in pista

Un motociclista umbro, Gabriele Cottini, 39 anni, di Città della Pieve, è morto in seguito a un grave incidente che lo ha coinvolto durante la gara della Dunlop Cup 600 inserita nel programma della Coppa Fmi ospitata al Cremona Circuit. Nonostante i tempestivi soccorsi in pista il motociclista di Città della Pieve è deceduto dopo essere trasferito all’ospedale Maggiore della città lombarda. La Federazione motociclistica italiana, il Cremona Circuit e la Direzione gara, hanno espresso “il proprio cordoglio e la più sincera vicinanza alla famiglia e a tutti coloro che hanno conosciuto e condiviso con Gabriele la passione per il motociclismo”. Dopo un confronto, è stata presa la decisione di proseguire con le gare in programma, “nel segno del rispetto verso Gabriele e della sua grande passione per le due ruote”. Le vittorie dei piloti sono state dedicate a lui, “come tributo a un compagno di piasta che ha vissuto lo stesso amore per questo sport”. In segno di cordoglio, al termine delle gare non si sono tenuti i festeggiamenti sul podio. “Il ricordo di Gabriele Cottini rimarrà vivo in tutti noi” sottolinea ancora la federazione motociclistica italiana. Gabriele Cottini, che aveva conquistato la pole position nelle qualifiche, era molto stimato nel mondo del motociclismo per talento e passione. Era molto amato a Città della Pieve, non solo per il suo talento sulle due ruote. Lo stesso sindaco aveva esaltato le grandi doti umane e professionali di Gabriele. “La notizia della sua morte ci è arrivata e siamo tutti sconvolti” ha detto il sindaco Pievese Fausto Risini. Gabriele Cottini lavorava come tornitore meccanico presso una azienda del lago. Aveva studiato all’Ipsia Marconi di Perugia e aveva due figli. Il sindaco lo ricorda come una delle “eccellenze pievesi”.