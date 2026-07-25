La lunga marcia dei diritti dell’infanzia si è interrotta

di Mario Tosti

Viviamo in tempi in cui per uno storico è difficile sopravvivere, se non mettendo in discussione la narrazione storica del percorso di formazione della nostra civiltà occidentale, cioè la storia stessa, che così dunque non è, e non potrà mai essere, maestra di vita. Diritto internazionale oscurato, la guerra come strumento per risolvere le contese tra Stati sovrani, gabelle e dazi applicati a piacere e discrezione del potente e prepotente di turno e così via. L’ultima marcia indietro in questo percorso, che ha plasmato la nostra civiltà, è il recente decreto «anti maranza», cioè le misure rivolte ai minorenni, ragazzi tra i 14 e i 18 anni, per i quali il DDL introduce la presunzione di imputabilità, come per gli adulti, dando per scontato che un ragazzo da 14 anni in su sia perfettamente consapevole di ciò che fa. Meraviglia e non poco che le forze politiche di maggioranza, ma anche di opposizione, che si sono trincerate dietro l’accusa di decreto inutile, di propaganda, abbiano totalmente ignorato la lunga marcia dei diritti dell’infanzia, cioè come, nel tempo, la pedagogia e il diritto, abbiamo elaborato un’idea del bambino come di un essere diverso dall’adulto, ma anche una cultura dell’infanzia, che comprende la sua educazione, gli strumenti che la aiutano a vivere, le strategie che servono a educarla, i modelli verso cui va guidata. È stato un percorso difficile, pieno di ostacoli se pensiamo che nel mondo antico Cicerone lodava le Dodici Tavole che consentivano l’uccisione dei bambini deformati, alle giustificazioni addotte da Seneca per l’uccisione dei neonati gracili “perché – diceva – anche le bestie ammalate vanno abbattute”, oppure all’infanticidio, come drastica profilassi sociale, nel caso che i genitori erano poveri e quindi c’era il pericolo che i bambini fossero oggetto di corruzione, auspicato da Plutarco.Bisognerà attendere il Cristianesimo che nei testi evangelici non disprezza la condizione dei bambini, anzi essi costituivano un modello di vita per l’adulto (In verità vi dico: se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel Regno dei Cieli. Perciò chiunque diventerà piccolo come questo bambino, sarà il più grande nel Regno dei Cieli. Mt 18,3). Fu tuttavia nel Settecento, il secolo dei Lumi, che il bambino diventa anche modello per una vita migliore, paradigma di naturalità, autenticità, felicità per l’adulto, si pensi all’Emilio di Rousseau, anche se l’affermazione di una nuova cultura dell’infanzia, non evitò che si abbattessero sui minori grandi doveri. L’obbligo del bambino di lavorare era senza limiti di età e fu considerata una grande conquista di civiltà quando, solo nel 1899, si eliminò la possibilità di impiegare nelle cave e nelle miniere minori che non avessero raggiunto i 9 anni. Anche sul piano della tutela penale erano estremamente sottovalutate le esigenze del giovane, esso era considerato un uomo in piccolo e quindi era naturale agire su di lui con pressioni normative, con precetti, comandi, proibizioni, perché si avvicinasse sempre più al modello che gli si proponeva dell’uomo, obbediente alle leggi della convivenza civile.È significativo, per esempio, che la Regina Vittoria insorse indignata contro il Ministro degli Interni inglese, che aveva graziato dei bambini ricoverati nelle carceri con degli adulti. Diceva, la regina Vittoria, che questo era un lassismo pericoloso per la società. Il Ministro si dovette difendere spiegando l’inopportunità di porre bambini – rei soltanto di vagabondaggio o di bagnarsi in un canale, o di aver gettato dei sassi – nella stessaprigione insieme a degli adulti, che normalmente approfittavano di loro. Sul piano dell’intervento penale, il diritto era scarsamente attento ai bisogni del minore. Vi era certo, per il giovane che commetteva un reato, un’attenuazione della responsabilità perché lo si considerava un piccolo uomo, ma tutta la logica e le modalità dell’intervento erano identiche a quelle usate nei confronti degli adulti. Il concetto era ancora quello della sofferenza come espiazione, della pena come retribuzione, della segregazione come recupero e non ci si prendeva carico, invece, delle cause che finivano con aver stimolato il ragazzo a iniziare la via del crimine. Tuttavia, a partire dalla fine dell’Ottocento e soprattutto agli inizi del Novecento, almeno nell’ambito della coscienza di alcuni educatori, si fa strada la consapevolezza che il bambino è portatore di diritti. Questa scoperta del bambino, nella sua traduzione in esperienze educative, la si deve a quegli educatori che, nelle loro scuole, riuscirono a creare un clima di rispetto dell’infanzia e a considerare il bambino come persona e l’educazione come servizio alla persona. Vengono in mente i nomi di Rosa e Carolina Agazzi, di Maria Montessori, di Ovidio Decroly, educatori che si muovono da principi e da ispirazioni diverse, ma che convergono in un’unica teologia: il bambino è persona e come tale portatore di diritti. Nel 1919 veniva fondato a Londra il Save theChildren Funde da questa organizzazione sorgerà a Ginevra, sotto l’egida della Croce Rossa, l’U.I.S.E. (Union Internationale pour le Secouraux Enfants): il tema di fondo era la protezione dell’infanzia, di un’infanzia prevalentemente in condizioni di emergenza, dopo una tragica guerra, non tanto l’affermazione positiva dei diritti. L’approvazione da parte della Società delle Nazioni della prima carta dei diritti dei bambini, denominata Carta di Ginevra, nel 1924, pose ufficialmente il problema dell’infanzia sulla scena internazionale. La Carta di Ginevra fu approvata all’unanimità con la seguente risoluzione: “l’Assemblea approva la Dichiarazione dei diritti del bambino, detta Dichiarazione di Ginevra, e invita gli Stati membri della Società a ispirarsi a tali principi nell’opera di protezione dell’infanzia”.Ci volle, però, ancora una guerra e i bombardamenti, che lasciarono tanti bambini sotto le macerie, perché nel 1942, a Londra, una nuova Carta dell’infanzia, in sei articoli, proclamasse i diritti essenziali da assicurare e da garantire a tutti i bambini, senza considerazione alcuna di sesso, di razza, di nazionalità, di confessione religiosa o di posizione sociale. Rispetto alla precedente del 1924, contiene, all’ art. 1, un’affermazioneimportante che segna il passaggio dalla protezione al riconoscimento della personalità del bambino (La personalità del bambino è sacra).Fu soprattutto grazie a quella eredità che nel secondo dopoguerra sorsero l’UNESCO e l’UNICEF e che nel 1958 fu emanata la seconda Dichiarazione dei diritti del bambino, nella quale l’infanzia non era più considerata solo oggetto di protezione e di cura, ma soggetto di diritti. L’esame del testo della Dichiarazione consente di individuare, con chiara evidenza, quali siano le esigenze dei minori riconosciute come fondamentali: tra di esse, oltre al diritto alla salute, all’istruzione, alla sicurezza sociale, è innovativamente inclusa anche la realizzazione di adeguate condizioni di benessere affettivo e psicologico, quale requisito indispensabile per il completo ed equilibrato sviluppo della persona. Ed è proprio il pieno riconoscimento della sua dignità di persona che fa diventare il minore soggetto e non più soltanto oggetto di diritti, con un radicale mutamento dell’ottica con la quale nel corso dei secoli si era guardato ai minori. La Dichiarazione dei diritti del fanciullo, tuttavia, pur impegnando moralmente gli Stati all’osservanza dei suoi principi, non pose ad essi alcun obbligo di natura giuridica; lo farà, la Convenzione sui diritti del fanciullo adottata all’unanimità dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989. Con la sua entrata in vigore – avvenuta il 20 settembre 1990 – per la protezione dei diritti dei minori è diventato possibile fare riferimento ad una serie di norme giuridicamente vincolanti a livello internazionale.Tutte le norme della Convenzione sono senz’altro qualificanti, ma principalmente essa ha introdotto, per la prima volta, un nuovo concetto, riguardante “il migliore interesse del minore” (art.3), in base al quale le scelte dello Stato, della società e della famiglia devono essere realizzate, con il risultato di trasformare il minore da semplice “oggetto” di rapporti giuridici familiari o extrafamiliari, in un soggetto titolare di situazioni giuridiche soggettive consistenti in diritti soggettivi e, in ogni caso, in un essere in funzione del quale devono compiersi le scelte, senza che debba già trovarsi esso stesso coinvolto, più o meno casualmente, in esse. L’importanza di questo atto internazionale risiede nel contenuto di tutti i suoi articoli dai quali si evince in modo convincente il passaggio dalla famiglia al bambino, dalla responsabilità dei genitori al protagonismo del giovane; è l’immagine stessa dell’infanzia che viene tutelata e rispettata piuttosto che il bambino portatore di diritti.Questa è stata la lunga marcia dei diritti dell’infanzia che sembra aver subito oggi, in Italia, un drastico stop. Una risposta sbagliata al bisogno dei giovani di vedere i loro diritti concretamente attuati e garantiti, in una realtà in cui esistono ancora situazioni di abbandono, di abuso, di sfruttamento, di colonizzazione del minore. Se si perde il senso del bambino come valore -e la verticale caduta in tutta l’Europa, ma in particolare in Italia, del tasso di natalità potrebbe esserne un’inquietante spia – sarà inevitabile non solo lo sfruttamento del minore, ma la sua emarginazione dalla vita.