Inaugurata la biblioteca Diamanti di Pietralunga

Uno spazio rinnovato e restituito alla cittadinanza, un polo di aggregazione culturale che renderà ancora più fruibili e polifunzionali gli spazi dedicati alla cultura nel borgo di Pietralunga: è stata inaugurata oggi (13 aprile) la nuova Biblioteca comunale Ugo Diamanti che fa il suo ingresso all’interno del circuito regionale SBN UM1.

Dopo i saluti delle autorità e la presentazione dei lavori effettuati, è seguita l’inaugurazione della mostra “In Cammino 25 anni con il ferro come compagno di viaggio”, retrospettiva di Alberto Alunni). Dopo una piccola pausa pranzo, il pomeriggio proseguirà dalle 15 con i laboratori per bambini e ragazzi a cura della libreria Alibù di Umbertide e alle 17 con la presentazione delle opere letterarie del cittadino di Pietralunga Giulio Volpi.

Tra le priorità del Comune di Pietralunga c’è quindi anche l’attività di incentivare la lettura e la cultura a partire dai più giovani, con la creazione di un polo dove la comunità si potrà incontrare. La biblioteca Comunale, dopo diverse collocazioni provvisorie dovute al restauro dei locali dove era inizialmente collocata, è stata ufficialmente ubicata nei locali di piano terra di Palazzo Fiorucci, nella piazza principale del paese.

Grazie ai fondi PNRR è stato possibile acquistare il nuovo mobilio oltre che una nuova collezione quale aggiornamento di quella presente. Nel mese di agosto è stato dato così in carico alla Società Cooperativa CO.N.SER di Perugia il servizio di riattivazione della biblioteca. Il personale della società ha effettuato la revisione della raccolta presente e la ricollocazione fisica della stessa sulle apposite scaffalature; ha inoltre predisposto un elenco di nuovi acquisti quale aggiornamento necessario della collezione, con circa 800 volumi per l’area 0-16 anni e circa 300 volumi per l’area adulti.

Inoltre, con l’allaccio della biblioteca al Polo Regionale SBN UM1 per la catalogazione dei nuovi volumi ora i cittadini di Pietralunga potranno consultare sia la collezione della “Ugo Diamanti” ma soprattutto potranno prenotare nelle altre biblioteche della regione volumi di loro interesse e poterli venire a ritirare direttamente in biblioteca.

Dopo l’analisi della popolazione e del territorio e l’analisi del bacino di utenza reale e potenziale per la redazione del progetto del nuovo servizio di biblioteca, tra le altre cose saranno attivati servizi di promozione della biblioteca e della lettura e per la cittadinanza, con una previsione di aperture settimanali di 12 ore.

Appena concluse tutte le fasi di progettazione, dal mese di maggio inizieranno anche i servizi legati alla biblioteca, come corsi di lettura per adulti legati al progetto “Nati per Leggere” e corsi per adulti, insegnanti e adolescenti nella gestione del “conflitto”, oltre ad appuntamenti mensili di laboratori per bambini e ragazzi.

L’iniziativa si inserisce all’interno del progetto di rigenerazione culturale e sociale del borgo, a valere sull’Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici da finanziare nell’ambito del PNRR (Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 M1C3. Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi storici”, finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU), per un intervento di sistema con il coinvolgimento di tutte le realtà rilevanti che operano sul territorio comunale in ambito turistico, culturale, naturalistico e sociale in un percorso di co-progettazione.

Un ricco e lungo percorso caratterizzato da altri passi. Intanto, dopo l’inaugurazione sabato scorso delle nuove sale didattiche e della sala convegni del Museo Ornitologico “Silvio Bambini” di Pietralunga, una delle migliori collezioni di fauna e avifauna italiana, e il taglio del nastro della nuova biblioteca, sabato 20 aprile (alle ore 11) ci sarà in piazza VII Maggio la presentazione del restauro del Monumento al Partigiano Umbro e l’intitolazione del parco della Rimembranza alla Brigata d’Urto San Faustino.

