Pallacanestro, in Umbria si svolgeranno le finali della Jr. NBA Schools League

Umbria terra di Jr. NBA. Si svolgeranno a Perugia e Città di Castello gli eventi conclusivi dei progetti per il Settore Giovanile e Scuola promossi da FIP ed NBA nella stagione 2023/24.

Prima tappa a Città di Castello (Perugia) il 24 e 25 maggio, con il Final Event della Jr. NBA Schools League. Al torneo conclusivo del progetto scolastico, giunto alla sesta edizione, parteciperanno le scuole vincitrici dei campionati cittadini. Per la stagione dei record – aumentato da 12 a 16 il numero di città coinvolte – arriveranno nella località umbra i migliori team di Ancona, Ascoli Piceno e Fermo, Bari, Firenze, Genova, Matera, Milano, Napoli, Perugia, Pescara e Chieti, Livorno, Reggio Calabria, Roma, Trani e Barletta, Trieste e Venezia.

Ad accogliere gli studenti ci sarà il Responsabile Scuola FIP Giacomo Galanda, il presidente FIP Umbria Gianni Antonelli e un ambassador NBA.

Se il torneo scolastico ha fatto giocare 7.000 atleti delle scuole, sono 1.077 squadre e più di 15.000 le giocatrici e i giocatori che hanno indossato le maglie delle franchigie americane nel Jr. NBA FIP U13 Championship. Giunto al secondo anno, il progetto che non ha paragoni a livello mondiale ha toccato 18 su 20 regioni italiane (escluse Piemonte e Valle d’Aosta, che entreranno la prossima stagione), e vestito tutti i tesserati FIP dell’Under 13, maschile e femminile.

A Perugia, dal 6 all’8 giugno, l’atto conclusivo del campionato, con tutte e 9 le squadre vincitrici delle 9 Leghe femminili, e le migliori 8 squadre provenienti dalle 27 Leghe maschili, che si daranno battaglia fino alla vittoria dell’ambito anello Jr. NBA.

Tre giorni a tutta velocità, con un minimo di 4 partite garantito per tutte le squadre impegnate. Fra un canestro e l’altro, il programma prevede la Cerimonia di benvenuto, con la presenza dei vertici FIP e dell’ambassador NBA. Tanti altri eventi collaterali, che saranno svelati in seguito.

Come già successo per il Final Event di Pescara 2023, anche Perugia 2024 sarà occasione di esperienza e formazione per 18 miniarbitri, provenienti dalle 18 regioni interessate e che durante l’anno si sono distinti nel campionato Under 13. Nella tre giorni dell’evento conclusivo i giovani fischietti avranno l’opportunità di arbitrare con dei colleghi senior e incontrare il Commissioner CIA Luigi Lamonica.

Tutte le partite dal Campo A del Final Event Jr. NBA FIP U13 Championship 2024 saranno trasmesse in diretta sul canale Twitch Italbasket.

Albo d’Oro Jr. NBA FIP Under 13 Championship

2023 – Dallas Mavericks/Anzio Basket Club (torneo maschile)

2023 – Detroit Pistons/Pall. Femm. Firenze (torneo femminile)

Albo d’Oro Jr. NBA FIP Schools League

2016 – Oklahoma City Thunder/IC Vibo Mariano Roma

2017 – Los Angeles Lakers/IC Leonardo da Vinci Guidonia

2018 – Chicago Bulls/IC Giuseppe Impastato Roma

2019 – Sacramento Kings/San Carlo Milano

2020 – non assegnato

2021 – non disputato

2022 – non disputato

2023 – Denver Nuggets/IC. Campi Elisi Trieste