Grande successo per il weekend targato Suoni Controvento, si prosegue la settimana prossima tra Cesi e Gubbio

Si è concluso un altro fine settimana intenso per il festival di arti performative Suoni Controvento, iniziato sabato con la tappa del tour estivo di Levante a Carsulae (Terni). Sul palco naturale del suggestivo sito archeologico, con l’Arco di Damiano alle sue spalle, per quasi due ore l’artista ha dialogato con il pubblico tra musica e parole, condividendo con i presenti non solo la sua storia musicale tra vecchi e nuovi successi, ma esprimendo tutta l’emozione di tornare a esibirsi live dopo il periodo di fermo dettato dalla pandemia e di farlo in un luogo dalla bellezza unica e contaminato da un passato tanto importante.

Domenica mattina, accompagnata dalle guide di Narni 360°, protagonista del format “Libri in cammino” è stata Eva Toschi che, molto colpita dallo scenario naturale circostante, ha attraversato il territorio narnese, toccando tra gli altri le Gole del Nera, lo storico sentiero di Porta Pietra e il borgo medievale di Narni, dialogando con i partecipanti ed Eugenio Raspi sul suo libro “Per la mia strada. Partire e rinascere in montagna”.

Sempre in zona, domenica pomeriggio, sotto il Ponte di Augusto, lungo le sponde del fiume Nera, a fare da padrone è stato il jazz di Rosario Giuliano e Luciano Biondini con “Cinema Italia”. “Sembra quasi di essere in una piccola Woodstock” hanno asserito gli artisti salutando il pubblico per poi immergersi in un viaggio tra la musica del maestro Ennio Morricone e alcuni loro brani originali. Una miscela di arte e natura che ha letteralmente incantato i presenti rimasti in rispettoso silenzio fino all’esplosione del lungo applauso finale. A introdurre l’evento, Lucia Fiumi di AUCMA e l’assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Narni Lorenzo Lucarelli. L’auspicio da ambo le parti è che questo sia stato solo l’inizio di tante altre collaborazioni a venire.

Il Festival proseguirà sabato 4 settembre dalle ore 15.00 nell’auditorium dell’ex chiesa San Michele Arcangelo a Cesi (Terni) con “Avventure e Misteri in Umbria” a cura di Roompicapo. In scena il delitto nel borgo “Salto mortale”: Una compagnia di circensi fa tappa al borgo. Improvvisamente uno di loro, durante le prove della sua esibizione, muore. Sarà stato davvero un incidente? Evento in collaborazione Proloco di Cesi. Informazioni e prenotazioni 329 5758765/392 5245864 -roompicapo@gmail.com

Alle ore 15.00 torna il format “Libri in cammino” a Cesi (Terni) con la passeggiata letteraria ad anello che vedrà protagonista Wu Ming 2. Lo scrittore dialogherà con Gian Luca Diamanti sul suo libro di scrittura e cammino “Il sentiero degli Dei”. Evento in collaborazione con UmbriaLibri, Direzione Generale Musei Umbria, Atletik Trek Interamna. Prenotazione obbligatoria: Marco Cincinelli 392 0289635 – marco.cincinelli.trek@gmail.com / Roberto Proietti Barsanti 347 612454.

Alle ore 18.00 alla Cantina Semonte di Gubbio si aspetta invece il tramonto con il concerto del Trio Amazonia, composto da Daniella Firpo feat. Gianluca Persichetti e Peppe Consolmagno. Evento in collaborazione con Cantina Semonte. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria sul sito SCV.

Domenica 5 settembre alle ore 17.00 sul pianoro di Sant’Erasmo a Cesi (Terni) Daniele Di Bonaventura, solo bandeneon, si cimenterà in “Sacro & Profano”, omaggio ad Astor Piazzolla nel centenario della sua nascita. Evento in collaborazione con la Proloco di Cesi e il Comune di Terni. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria: 392 0289635 – marco.cincinelli.trek@gmail.com

Suoni Controvento è inserito nel “KeepOn Experience” Circuito KeepOn dei Festival ed è fondatore insieme a Suoni delle Dolomiti (Trentino), Musica sulle Apuane (Toscana), MusicaStelle Outdoor (Valle d’Aosta), Paesaggi Sonori (Abruzzo), RisorgiMarche (Marche), Suoni della Murgia (Puglia), Time in Jazz (Sardegna) della Rete dei Festival Italiani di Musica in Montagna.

