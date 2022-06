La notte “Gold” del Trasimeno tra musica e magia

Dopo le performance musicali live dell’esordio e dopo le atmosfere d’oriente della scorsa settimana, per il terzo appuntamento della rassegna di spettacolo“The Gold” in riva al Lago Trasimeno scocca l’ora dell’illusionismo e della magia. Allo “Zocco Beach” di San Feliciano,giovedì 30 giugno(dalle ore 19 in poi), fa tappa la celebre Elena Illusionista, volto noto del “Chiambretti Night” e regina indiscussa dei giochi di prestigio, soprattutto in Umbria e Toscana. Artista di lungo corso, benché certamente giovane, Elena Roggi arriva dalla vicina Sinalunga con tutto il suo carico di sorprese da lasciare a bocca aperta grandi e piccini e con la propria versatilità nel coinvolgere il pubblico nel suo cabaret magico-comico, fino a sfociare nei numeri illusionistici più attesi della lievitazione, dei lanci di spade e soprattutto del “taglio della donna a metà”.

Insomma, ci sarà da divertirsi tra colpi di scena e apparizioni di colombe, sorseggiando un drink o degustando gli ormai apprezzati piatti dello staff gastronomico di“Qui & Ora Street Food”. Il resto lo farà come sempre la selezione musicale isprata agli anni ’80che per questo giovedì, oltre al “resident” Fernando Zerbini, in arte “Fred”, vedràcome “guest star” uno dei re delle notti dei club umbri e perugini in particolare: l’intramontabile Dj Lamberto Paolini. Si ballerà al “ritmo di una volta” per poi sfociare verso la parte finale della serata nei migliori pezzi dell’history house.

Una formula che già ha strappato molteplici consensi nelle prime due uscite del “The Gold”, soprattutto giovedì scorso quando il gruppo di sette danzatrici “Ninfe di Artemide” ha messo in scena una coinvolgente esibizione di danza del ventre resa ancora più suggestiva, sensuale e variegata grazie all’utilizzo di diversi strumenti come le ali di Iside, il velo o la sciabola. Apprezzate anche le “uscite” nel segno della “Bollywood” e della “Tribal” di particolare attrattiva per lo stile colorato e vivo che le contraddistingue.

Anche per lo spettacolo di “fashion magia” e per tutte le altre attrazioni di “The Gold” presso lo “Zocco Beach” di San Feliciano l’ingresso sarà gratuito.