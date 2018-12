L’Umbria del vino in Olanda al Bellavita Expo 2019 di Amsterdam

PERUGIA – Rafforzare l’immagine della regione nel mercato estero del vino. Umbria Top Wines, tenendo fede ad una delle sue mission, sarà in Olanda con alcune aziende rappresentative del territorio per l’esposizione Bellavita Expo Amsterdam. Una manifestazione considerata come la porta d’accesso per promuovere le eccellenze enogastronomiche in tutta Europa.

Tutto pronto quindi per la prima fiera internazionale del 2019 a cui Umbria Top parteciperà subito ad inizio del nuovo anno. Dal 7 al 9 gennaio infatti le aziende partiranno in missione per la capitale olandese per incontrare il mercato dei buyers dei Paesi Bassi.

Protagoniste saranno cantine provenienti dall’orvietano, da Montefalco, dai Colli Perugini, dai Colli Altotiberini, dal Trasimeno e da Amelia.

Umbria Top prosegue quindi il suo lavoro di promozione del vino umbro come ricorda anche il presidente Francesco Strangis in merito alla partecipazione all’evento olandese: “I vini umbri hanno un appeal sempre maggiore, soprattutto sui mercati europei, e azioni sinergiche di comunicazione e promozione sono indispensabili per poter incrementare la nostra presenza sui mercati di riferimento”. Ed i partecipanti, con i loro vini, “offriranno dunque un viaggio esperienziale attraverso le denominazioni provenienti dall’intero territorio regionale e – prosegue Strangis – ci auguriamo che potranno convincere i palati degli operatori del Nord Europa che già vivono le nostre terre nei periodi estivi. Con l’occasione ringraziamo l’Assessore regionale all’agricoltura Fernanda Cecchini che ci sostiene da sempre con grande entusiasmo”.

Umbria Top, per l’occasione, inaugurerà una nuova campagna di comunicazione che caratterizzerà il 2019 per il vino regionale in tutti gli appuntamenti in programma (in totale ben 6).

Il concept che caratterizzerà le varie presenze nei Paesi obiettivo sarà “Umbria Wine Experience”, che porrà il vino come “cuore esperienziale” per una promozione integrata della Regione Umbria.

Dopo Amsterdam infatti, grazie al bando PSR presentato (PSR Umbria 2014-2020 MIs 3.2.1), Umbria Top approderà a Varsavia (Bellavita), quindi a Dusseldorf (Prowein), poi a Verona (Vinitaly), Milano (Tuttofood) ed infine a Londra (Bellavita). Contestualmente sarà presente con 10 aziende in Usa e Canada, per un piano OCM (promozione sui paesi terzi) per missioni diffuse nell’intero arco dell’anno.

Ed in tutti i contesti sarà quindi unico il messaggio che sarà comunicato: non solo vigneti, grappoli e barrique ma soprattutto persone che vivono le terre del vino; non solo botti ma panorami mozzafiato che sintetizzano l’esperienza del vino in Umbria, individuando il nettare di bacco come “biglietto da visita” per una promozione integrata del territorio regionale.

L’Italia continua ad essere tra i principali fornitori di vini dei Paesi Bassi, ed in particolare i vini provenienti dall’Umbria sono ormai molto richiesti ed in crescita come consumi. Devono però essere supportati da reti promozionali e commerciali che portino avanti una giusta informazione e che operino con costanza.

Bellavita è un progetto nato per aiutare le piccole e medie imprese italiane che producono eccellenze alimentari ad introdursi nei mercati dove opera, attraverso un cammino programmatico di attività che coinvolge vari progetti. Nell’edizione del 2019 è previsto anche un programma di premi internazionale che riconosce l’eccellenza italiana in Bellavita Expo attraverso una giuria di buyer e professionisti del settore.

UMBRIA TOP

Nel 2009, per la prima volta, la gran parte delle aziende vitivinicole di produzione regionale si sono unite a costituire un nuovo gruppo, con l’obiettivo di raccontarsi e farsi “assaggiare” dal mondo. E’ nata così Umbria Top, una società Cooperativa che rappresenta, fin dalla sua nascita, produttori differenti tra loro: grandi e storiche aziende che producono oltre 3.000.000 di bottiglie all’anno, ma anche realtà che gestiscono 4/5 ettari di terreni, con produzioni di altissimo pregio e quantità limitate. Attualmente sono socie oltre 90 aziende umbre del settore.