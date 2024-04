Quando la pedagogia si fonde con l’arte: la fiaba di Nicoletta Tarli a Corciano

Con grande entusiasmo e coinvolgimento le scuole dell’infanzia dell’istituto Comprensivo Benedetto Bonfigli di Mantignana e Corciano hanno richiesto ed accolto con amore ed entusiasmo la prima edizione della trilogia “Fàntasia” evento che ha visto la presenza del Preside Daniele Gambacorta e la Dott.ssa Fiorenza Giannini presso il Teatro Arca di Corciano. La creatività dell’artista Nicoletta Tarli, con la sua fantastica fiaba, interpretandola nelle singole classi delle scuole d’infanzia, entra nel cuore di chi la ascolta e la legge. All’insegna della fiaba e dei suoi personaggi, dopo aver presentato l’opera in una trilogia, Nicoletta Tarli è passata dalla carta stampata dell’opera del libro alla realtà dell’illustrazione dal vivo con le strutture d’infanzia, raggiungendo tantissimi bambini. L’autrice si trova ancora ad illustrare alle scuole il primo volume della trilogia “ Semplicemente io ..Fànatsia” che dopo le rappresentazioni in Italia come a Brescia, Modena, Sardegna, e quelle in Umbria quali a Perugia, P.Felcino ,Casa del Diavolo, Colombella ,Ripa , Pianello, Motelaguardia, Foligno,Collazzone, Bastia Umbra, S.Maria degli Angeli ,Tordandrea , S.Fatucchio ,Cannaiola di Trevi, ora è stata invitata a rappresentare con una spettacolare interpretazione della fiaba anche presso le scuole di Mantignana e Corciano. L’entusiasmo del sentimento della fantasiosa storia, che Nicoletta Tarli crea interpretandola con l’empatia dei bambini, una volta ascoltata, li trascina e li coinvolge sistematicamente portandoli successivamente a creare, su un qualsiasi materiale (scelto dalle insegnanti) veri e propri capolavori d’arte creativa, con disegni inerenti alla fiaba.

Nicoletta Tarli, ricca di entusiastica fantasia, vuole soprattutto unire e coinvolgere tutti i bambini e gli insegnanti, oltre ai genitori, nel creare l’evento incontro per stare insieme inneggiando alla storia della protagonista della fiaba, in un contesto simile ad uno spettacolo teatrale con annessa mostra espositiva, per fare ammirare i meravigliosi capolavori realizzati, graficamente, da insegnanti e bambini. Gli eventi creati da Nicoletta portano gioia e fratellanza.

In pratica, il progetto “Fàntasia”, legato alla collana della trilogia, consiste nell’interpretazione della fiaba da parte dell’artista per permettere a tutti i bambini, assistendo allo spettacolo, di conoscere la storia del personaggio della fiaba vivendo le emozioni e la magia della storia. Con questo percorso, successivamente, i bambini hanno potuto elaborare i disegni rappresentando ciò che ha colpito nella loro immaginazione a narrazione della storia. La fiaba narra che “la bambina”, della quale la sua figura rimane graficamente sfuocata proprio per lasciare “immaginazione” ai bambini, da sempre sente dire in paese che c è un posto dove nessuno è mai andato perché ci vivono le streghe. La protagonista della fiaba domanda… “ ma se nessuno vi è mai andato, come possono dire che ci sono?” Cosí la fanciulla decide di intraprendere questo cammino dove incontra animali che le insegnano tante belle cose e si incanta nell’osservare la natura che la circonda e lei non ha paura. “ Le streghe ci saranno?” Chiede l’autrice ai bambini . “Non ve lo dico basta leggere il libro ed entrerete in un mondo diverso, semplice con dei principi che oggi vengono a mancare” afferma l’artista Nicoletta Tarli. L’autrice Tarli, come riconoscimento, dona alle scuole una pergamena e una tela che rappresenta la riproduzione della copertina del suo libro, e non solo, dona un pensiero anche a tutti i bambini. Con questo percorso, l’attività emozionale della creatività dei bambini si amplifica, aiutandoli a fantasticare nell’immaginario su ciò che li ha emozionati portandoli poi a disegnare questa percezione sensoriale della storia della fiaba … che avrà ancora un suo seguito.