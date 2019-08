Verso la Sagra Musicale Umbra 2019, aperta la vendita online dei biglietti

PERUGIA – È stata aperta nei giorni scorsi (www.perugiamusicaclassica.com e www.ticketone.it) la vendita online dei biglietti per la 74^ edizione della Sagra Musicale Umbra, il più antico festival della regione, in programma dal 7 al 22 settembre 2019 a Perugia e in altri 7 comuni dell’Umbria (Assisi, Montefalco, Norcia, Panicale, San Gemini, Torgiano, Trevi). “…e tu, uomo? La musica dal profondo”, questo il titolo e filo conduttore della manifestazione, un vero e proprio viaggio nel rapporto ancestrale dell’umanità con la musica che prenderà il via con una doppia anteprima, sabato 7 settembre al Teatro Clitunno di Trevi e domenica 8 settembre, all’Abbazia di San Nicolò di San Gemini. Il concerto inaugurale si terrà ad Assisi, venerdì 13 settembre nel Sagrato della Basilica Superiore di San Francesco, con l’Orchestra da Camera di Perugia, diretta da Enrico Bronzi (direttore artistico della Sagra Musicale Umbra e della Fondazione Perugia Musica Classica onlus), e la Compagnia di Danza di Nicola Galli, per una produzione originale tratta dalla suite orchestrale dell’opera Nobilissima Visione di Paul Hindemith. Sabato 14, il Sagrato della Cattedrale di San Lorenzo a Perugia ospiterà un Viaggio nelle Polifonie dell’Italia sacra e profana, con il Video-mapping a cura dello studio multimediale Karmachina e la partecipazione di Basiani – Ensemble Folkloristico del Patriarcato Georgiano. Tra gli appuntamenti da segnalare, la prima nazionale del progetto Two for Tree and Orchestra, di Paolo Fresu e Daniele di Bonaventura insieme all’Orchestra da Camera di Perugia, a Norcia il 16 settembre e il 17 a Perugia; la “giornata ungherese”, di venerdì 20 settembre, interamente dedicata all’omaggio a Bartók e Kodály; Giovanni Sollima in concerto con l’Orchestra della Toscana ed Enrico Bronzi, sabato 21 settembre alla Basilica di San Pietro di Perugia. E, ancora, ascolteremo tra gli altri l’Orchestre des Champs Elysées, Philippe Herreweghe e il Collegium Vocale Gent. Evento di chiusura domenica 22 settembre con la Messa solenne cantata nella Cattedrale San Lorenzo di Perugia.